Не мытьем, так катаньем: утильсбор для физлиц увеличат любым способом

«Объединение автопроизводителей России» (ОАР), как стало известно агентству Interfax, обратилось в Минпромторг России с петицией, содержащей подкупающие своей новизной предложения. Оно просит скорректировать методику начисления утилизационного сбора для физлиц, привязав его не к объему двигателя, а к его мощности. И если это предложение будет властью принято, частному лицу покупать машину за границей станет бессмысленно, потому как невероятно дорого. Портал «АвтоВзгляд» в недоумении — почему страдать должны владельцы технологичных и современных автомобилей, а не самобеглых ведер с гайками.

Авторы скорбного послания плачутся: «Одинаковой суммой утилизационного сбора облагаются автомобили кардинально разных ценовых категорий, если они имеют сравнительно небольшой объем двигателя. Например, бюджетный седан Changan Alsvin с рекомендуемой розничной ценой 1,85 млн руб. и объемом двигателя 1,48 л (мощность 98 л. с.) облагается утильсбором в размере 677,4 тыс. руб.

Такой же размер утилизационного сбора предусмотрен для автомобиля BMW Х3 с рекомендуемой розничной ценой 8 млн руб. и объемом двигателя 1,99 л (мощность 255 л.с.) и для последовательного гибрида Aito M9 с рекомендуемой розничной ценой 10 млн руб. и мощностью 496 л. с.".

ОТКУДА РУКИ РАСТУТ

Действительно обидно, ведь расчет утильсбора кардинальным образом противоречит чаяниям отечественных автопроизводителей, хронически неспособных создать конкурентоспособный современный двигатель. Флагманы российского автостроения сознают свою слабость, поэтому отбиваются от упреков в стиле известной басни Крылова.

На взгляд-то он хорош,

Да зелен — ягодки нет зрелой:

Тотчас оскомину набьешь.

Фото производителя

К примеру, собственную технологическую отсталость АВТОВАЗ объясняет в своем телеграм-канале объясняет так: «Инженерный опыт показал, что невозможно сделать турбомотор с помощью простой установки турбокомпрессора на атмосферный двигатель. Придется почти полностью «перелопатить» базовый мотор: поменять материалы, систему смазки, охлаждения, вентиляции картера.

В итоге турбодвигатель выйдет дороже атмосферного минимум на 50%. Нельзя и просто применить турбомотор на серийной машине вместо атмосферного. Возросшие мощностные параметры потребуют серьезной переработки автомобиля: коробки передач (под высокий крутящий момент), подвески, тормозов, системы охлаждения. В итоге и автомобиль с турбиной станет примерно вполовину дороже..."

Не надо быть дипломированным технарем, чтобы понимать суть тех прописных истин, которые с умным видом излагает представитель АВТОВАЗа. Но сам поворот темы примечателен — руки у наших инженеров-то растут из нужного места, да просто на рынке такие машины не нужны.

Вполне в стиле родного автопрома — продавец полномочен решать за покупателя, что тому нужно, а что — нет. Кстати, недавно совладелец и генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин рассуждал примерно в том же духе. По его мнению, водитель тоже отнюдь не референт.

НАША ПЕСНЯ ХОРОША — НАЧИНАЙ СНАЧАЛА

В ОАР сетуют: система расчета утильсбора перестала обеспечивать «социальную дифференциацию, когда за более мощный и дорогостоящий автомобиль уплачивается более значительный размер утилизационного сбора». Эпохальное открытие, однако.

Фото globallookpress.com

Забота об отделении овец от козлищ действительно закладывалась в идеологию этого финансового инструмента? Его задачей и впрямь была защита производителей неумелых от технологически продвинутых? Нам-то дуракам мнилось, что цели изначально были другими — экологическими и в хорошем смысле протекционистскими. Дать возможность нашему автопрому развиваться, а не стагнировать, спрятавшись за финансовым железным занавесом.

Исподволь ОАР завел и другую, отнюдь не новую песню. «Если цивилизованные импортеры ввозят в Россию автомобили, уплачивая утилизационный сбор для юридических лиц, после чего осуществляют продажи на внутреннем рынке, то недобросовестный бизнес перетек в так называемую серую зону, пользуясь колоссальной разницей между размером утильсбора для физических и юридических лиц (более чем в 100 раз)», — ябедничают крупные автопроизводители.

В минувшем июле этот вопрос уже поднимался самим Минпромторгом, который считал необходимым распространить методику расчета утильсбора для «юриков» на ввозимые в Россию «физиками» автомобили с двигателями мощностью от 160 лошадиных сил. Об этом поведал лично глава министерства г-н Алиханов. По его словам, такой финт ушами помог бы собрать дополнительные 40-60 млрд рублей. Проблемы водителей, по кошелькам которых инициатива ударит со страшной силой, не волнуют ни ОАР, ни министра.

Между тем, российским автомобилистам не оставили другого выхода на тот случай, если они не желают приобретать отечественную или китайскую поделку, причем отнюдь не из-за недостатка патриотизма или из соображений вредности. Многие банально недовольны качеством и ассортиментом предлагаемого модельного ряда, а поэтому ищут спасения в «серых» схемах, чтобы купить привычного «корейца» или «немца».

Резюме будет таким. Во-первых, если вы не умеете делать современные автомобили, то самое неумное — бить по рукам тех, кто это делать умеет. Надо учиться, а не запрещать. Во-вторых, если вы не в состоянии обуздать жуликов среди юрлиц, незаконно пользующихся преимуществами, положенными только физическим лицам, то не надо перекладывать результат своего непрофессионализма на плечи неповинных покупателей.