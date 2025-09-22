В России хотят вернуть самоподготовку к экзаменам на водительские «права»

Инициативу о возрождении самоподготовки для кандидатов в водители, отмененной в России 12 лет назад, решил продвигать Национальный автомобильный союз (НАС). Соответствующее письмо направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

Об этом сообщают «Ведомости». Уточняется, что НАС хочет не только вернуть россиянам возможность готовиться к экзаменам на «права» самостоятельно, но и включить в школьную общеобразовательную программу курс по изучению Правил дорожного движения (ПДД).

По словам авторов идеи, руководство автошкол не всегда думает о качественном обучении своих курсантов, в ряде подобных заведений замечен откровенно слабый уровень преподавания, и самоподготовка может решить эти проблемы. Но в случае ее возвращения автошколы рискуют потерять около 20% выручки — порядка 15 млрд рублей, отметили эксперты.

А вот изучение ПДД в школах должно снизить количество дорожных аварий с участием детей и подростков. За первые шесть месяцев текущего года в нашей стране произошло более 10 000 ДТП, которые не обошлись без несовершеннолетних. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, таких случаев стало на 4% больше, согласно данным Научно-исследовательского центра проблем безопасности дорожного движения МВД.