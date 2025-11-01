Долги российских автомобилистов по штрафам превысили 11 млрд рублей

За девять месяцев текущего года судебным приставам удалось взыскать с отечественных водителей более 11 млрд рублей за неоплаченные штрафы. Отлавливать должников активно помогали гаишники, между ведомствами налажено разноплановое взаимодействие.

Солидная сумма накопилась с января по сентябрь

В интервью агентству ТАСС об этом рассказал главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов. Он пояснил, что прежде обязанность по взысканию административных штрафов с автовладельцев лежала на территориальных управлениях ФССП (Федеральная служба судебных приставов).

На сегодняшний день благодаря цифровой трансформации массовую автоматическую обработку производств поручили специальному отделу электронного исполнения в Главном межрегиональном управлении ведомства. В будущем работу подразделения планируют расширить, соответствующий вопрос уже прорабатывается.

В погоне за должниками сотрудники органов принудительного исполнения проводят совместные рейды с коллегами из Госавтоинспекции. Последние помогают с разыскными мероприятиями, что позволяет находить автомобили неплательщиков, добавил г-н Аристов.