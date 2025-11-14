Здравствуй, «планочка»: в повышении ставок утильсбора найдена криминальная составляющая

Введение прогрессирующей шкалы в начислении такого побора как утилизационный сбор, необходимого бюджету и российскому автопроизводителю, привело к тому, что новый автомобиль для среднестатистического россиянина стал откровенно недоступной роскошью. Но машина-то нужна, ездить и возить — надо, поэтому предложение убежало, а вот спрос остался. И рынок на него мгновенно отреагировал самым ожидаемым образом. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Тольяттинские «Нива Спорт» за 1,8 млн рублей (кстати, как там у нее дела, давно не слышно?) и Vesta за два «ляма» — реальность сегодняшнего дня. Нерыночное ценообразование, скажете и будете правы. Именно высоченная цена, густо замешенная на чудовищном качестве сходящих с конвейера машин, стала причиной катастрофического снижения спроса и остановок производства.

Надо что-то делать, но что? Либо резать у себя, либо деклассировать конкурентов! Давайте введем налог, который искусственно нарастит цены на новые китайские машины, чтобы альтернатив отечественным просто не осталось. А дальше по классике: слюбится — стерпится. Однако рынок так лихо обмануть не вышло.

Покупатель ломанулся во вторичный сегмент, где уже окончательно смел все достойные предложения не только в России, но и, говорят, в Южной Корее. Разочаровывающая действительность, не так ли? Ну тогда обрежем еще и вторичку, чтобы не повадно было, а народная тропа к дилерам LADA не зарастала.

Увы и ах, но и этот маневр обречен на фатальный провал по причине несостоятельности предложения: не тянет «Веста» на двушку «деревянных» наличными, будут искать вариант привлекательнее. И найдут. Да такой, что мало никому не покажется.

Фото: Shatokhina Natalia/globallookpress.com

Как ответ на введение драконовских ставок «утиля» на подержанные автомобили для личного пользования, оснащенные двигателями мощнее 160 лошадиных сил, отечественный автолюбитель начал листать страницы учебника истории назад и нашел решение. Здравствуйте, старые-добрые «планки» дальневосточные, давно не виделись! Что это такое?

А это номерные элементы с разбитой или тотально изношенной машины, которые продаются вместе с документами. Их кустарно, естественно, и глубоко незаконно вырезают из «носителя» и ставят на только что привезенный в качестве «запчастей» автомобиль. И начинают последний эксплуатировать. Найти «планки» не сложно, на любой барахолке предложений — что крапивы за баней.

Например, в Москве, не поверите, продается Ferrari F430 всего за 400 000 рублей. Почему так дешево? А машина сгорела дотла. Но номерные элементы и документы — в наличии. Их, собственно говоря, и продают за указанную цену! То есть «узаконить» свежепригнанную «Феррари» теоретически можно за 400 000 руб. и работу по инсталляции: куски железа с выбитыми цифрами врежут в нерастаможенную машину и выпустят на дорогу.

И проездит она много лет, потому что делают, надо отдать «умельцам» должное, крайне талантливо и мало какой сотрудник полиции, экспертом не являющийся, заметит обман. За 10 минут поиска можно найти сотни предложений, которые уже завтра будут установлены на Land Cruiser и Patrol, Pajero и Camry, а также на различные Kia и Hyundai.

Фото: Victor Lisitsyn/globallookpress.com

Да, такие машины вне закона. Да, их хозяева определенно будут иметь проблемы с перепродажей. Да, вероятность попасть в судебную сводку присутствует. Но многих ли в России это останавливает?

У нас до 40% автовладельцев в некоторых регионах нашей Необъятной без полиса ОСАГО по многу лет умудряется ездить! Вот вполне ожидаемый итого ведения разорительного «утиля» для российских дорог и российского авторынка: придется стать экспертом, чтобы купить машину, у которой все «по закону». А иначе — «планочка».