Здравствуй, «планочка»: в повышении ставок утильсбора найдена криминальная составляющая

Тольяттинские «Нива Спорт» за 1,8 млн рублей (кстати, как там у нее дела, давно не слышно?) и Vesta за два «ляма» — реальность сегодняшнего дня. Нерыночное ценообразование, скажете и будете правы. Именно высоченная цена, густо замешенная на чудовищном качестве сходящих с конвейера машин, стала причиной катастрофического снижения спроса и остановок производства.
Надо что-то делать, но что? Либо резать у себя, либо деклассировать конкурентов! Давайте введем налог, который искусственно нарастит цены на новые китайские машины, чтобы альтернатив отечественным просто не осталось. А дальше по классике: слюбится — стерпится. Однако рынок так лихо обмануть не вышло.
Покупатель ломанулся во вторичный сегмент, где уже окончательно смел все достойные предложения не только в России, но и, говорят, в Южной Корее. Разочаровывающая действительность, не так ли? Ну тогда обрежем еще и вторичку, чтобы не повадно было, а народная тропа к дилерам LADA не зарастала.
Увы и ах, но и этот маневр обречен на фатальный провал по причине несостоятельности предложения: не тянет «Веста» на двушку «деревянных» наличными, будут искать вариант привлекательнее. И найдут. Да такой, что мало никому не покажется.
Как ответ на введение драконовских ставок «утиля» на подержанные автомобили для личного пользования, оснащенные двигателями мощнее 160 лошадиных сил, отечественный автолюбитель начал листать страницы учебника истории назад и нашел решение. Здравствуйте, старые-добрые «планки» дальневосточные, давно не виделись! Что это такое?
А это номерные элементы с разбитой или тотально изношенной машины, которые продаются вместе с документами. Их кустарно, естественно, и глубоко незаконно вырезают из «носителя» и ставят на только что привезенный в качестве «запчастей» автомобиль. И начинают последний эксплуатировать. Найти «планки» не сложно, на любой барахолке предложений — что крапивы за баней.
Например, в Москве, не поверите, продается Ferrari F430 всего за 400 000 рублей. Почему так дешево? А машина сгорела дотла. Но номерные элементы и документы — в наличии. Их, собственно говоря, и продают за указанную цену! То есть «узаконить» свежепригнанную «Феррари» теоретически можно за 400 000 руб. и работу по инсталляции: куски железа с выбитыми цифрами врежут в нерастаможенную машину и выпустят на дорогу.
И проездит она много лет, потому что делают, надо отдать «умельцам» должное, крайне талантливо и мало какой сотрудник полиции, экспертом не являющийся, заметит обман. За 10 минут поиска можно найти сотни предложений, которые уже завтра будут установлены на Land Cruiser и Patrol, Pajero и Camry, а также на различные Kia и Hyundai.
Да, такие машины вне закона. Да, их хозяева определенно будут иметь проблемы с перепродажей. Да, вероятность попасть в судебную сводку присутствует. Но многих ли в России это останавливает?
У нас до 40% автовладельцев в некоторых регионах нашей Необъятной без полиса ОСАГО по многу лет умудряется ездить! Вот вполне ожидаемый итого ведения разорительного «утиля» для российских дорог и российского авторынка: придется стать экспертом, чтобы купить машину, у которой все «по закону». А иначе — «планочка».