Эксперты напомнили, какие штрафы грозят россиянам за дефорсирование мотора

Чтобы обойти высокие ставки утильсбора (с 1 декабря к автомобилям с двигателями отдачей более 160 л.с. применяют увеличенный коэффициент), импортеры начали дефорсировать движки, а после прохождениях всех таможенных процедур уже в нашей стране возвращать былую мощность. Но так ли это безопасно? На вопрос ответили эксперты.

В качестве примера в беседе с «Российской газетой» эксперты Migtorg привели BMW 3-й серии. У этой модели есть модификации с моторами на 258 л.с. и 156 л.с. Если в Россию завозят первую, могут «задушить» движок, чтобы по документам она прошла как вторая. И тогда владелец получает не только льготную ставку утильсбора, но и пониженный транспортный налог: например, в Москве — 7800 вместо 38 700 рублей.

Однако, предупреждают эксперты, скоро налоговая служба начнет тщательнее за этим следить. И если у ведомства появятся подозрения, согласно пункту 3 статьи 88 Налогового кодекса РФ, сотрудники могут вызвать гражданина для предоставления разъяснений. Цель — выяснить, имело ли место искусственное занижение мощности и насколько все это правомерно. Если автовладелец получил уведомление о вызове, необходимо лично явиться в отделение ФНС.

В ряде случаев за подобные махинации может последовать штраф. Если в действиях автомобилиста не обнаружат прямой умысел, то он составит 20% от суммы налога. Если же умысел удастся доказать, то размер санкции увеличится до 40%. Кроме того, могут доначислить сумму транспортного налога, если признают процедуру дефорсировки мотора способом незаконного уменьшения налоговой базы.

Подтвердить фактическую мощность автомобиля помогут различные документы. В их числе — бумаги от контрагентов, которые занимались ввозом машины, а также оценочный акт, где указаны технические параметры транспортного средства.

— Напомним, что срок исковой давности по налоговым правонарушениям составляет три года (ст. 113 НК РФ). Это означает, что налоговая служба в ряде случаев может предъявить требование об уплате недоимки, штрафов и пеней за период до трех лет назад, все зависит от конкретных обстоятельств, наличия умысла, способа выявления нарушения, — подытожили эксперты.