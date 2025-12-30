В МВД определились с критериями оценки эффективности автошкол

МВД определилось с очередностью формирования списка показателей, критериев и периодичности оценки эффективности автошкол. За качеством обучающих программ для будущих водителей начнут следить гораздо пристальнее.

Об этом сообщил пресс-центр ведомства. Работу автошкол планируют анализировать, глядя на итоги экзаменов, которые сдают курсанты каждого подобного учебного заведения, чтобы обзавестись водительским удостоверением. Кроме того, в стране начнут внимательнее следить за показателями аварийности автомобилистов, просидевших за рулем менее двух лет, а также обращать внимание, где виновники ДТП учились на «права».

Финальный список критериев оценки обучающих программ автошкол утвердят нормативным правовым актом МВД, позднее перечень должны представить кабмину. Нововведения призваны помочь россиянам, желающим стать водителями, более осознанно и точно определяться с выбором конкретного заведения, специализирующегося на обучении управлению автомобилем.

Напомним, закон о введении в РФ единой системы оценки эффективности автошкол 28 ноября подписал Президент России Владимир Путин. Дело в том, что качество обучения в автошколах, переключившихся на дистанционную и заочную форму обучения, начало вызывать беспокойство.