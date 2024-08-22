Осторожно, мошенники: можно ли научиться водить машину за 1 рубль

Чтобы научиться водить машину, уже этой осенью придется заплатить на 30-50% больше, заявили в Национальном совете по обучению и тестированию водителей транспортных средств. Насколько реально такое развитие событий, чем может обернуться резкое удорожание этой услуги и почему некоторые автошколы обещают обучить вождению за 1 рубль, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Обучение в автошколах России этой осенью непременно подорожает, заверил на днях telegram-канал Mash, сославшись на оценку Национального совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств. Причем прайсы поднимутся аж на 30-50%. Избежать этого, как заверил источник, невозможно: выросла стоимость топлива и обслуживания учебных авто, «взлетели» цены на аренду помещений и земли, а инструкторов не хватает.

Например, в Москве стоимость обучения в автошколе составляет в среднем 45-50 тыс. рублей. Но эти суммы якобы с трудом покрывают издержки образовательных учреждений, так что заработать они могут лишь на дополнительных занятиях. При этом в автошколах сохраняется нехватка квалифицированных инструкторов, что вызвано низкими зарплатами. Насколько описанная ситуация соответствует реалиям, портал «АвтоВзгляд» поинтересовался у президента Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяны Шутылевой.

— Такие новости создают ненужное напряжение, — говорит наш эксперт. — Да, чисто теоретически, роста цен исключать нельзя, ведь на рынке обучения вождению тоже встречается демпинг. Но необходимо понимать, что если цена, которую озвучила автошкола, заведомо очень низкая, то может страдать качество предоставляемой ею услуги. Например, часы обучения на курсах вождения — не астрономические (60 минут), а академические, то есть 45 минут. А по нормативу должно быть 198 часов обучения, включая 56 часов вождения, и это обязаны отразить в договоре с курсантом...

Фото globallookpress.com

Также, по замечанию г-жи Шутылевой, сейчас на рынке хватает организаций, которые искусственно занижают действительную стоимость предоставляемых услуг. Скажем, в Москве такие автошколы могут предлагать цены на весь курс обучения в диапазоне 15-25 тыс. руб., что не отвечает реалиям. По словам эксперта, существует даже практика предложения полного набора услуг автошколы «за 1 рубль».

На самом деле, стоимость обучения в таком заведении может в итоге оказаться даже выше, чем в среднем по рынку (для столицы актуальный диапазон — это действительно 45-50 тыс. руб.). Недобросовестные игроки могут заманивать к себе дешевизной предоставляемого сервиса. Но доверчивый ученик, попав в такое заведение, оказывается вынужден оплачивать отдельно «мимо кассы», например, ГСМ и целый ряд различных «допуслуг».

Никаких реальных предпосылок для удорожания услуг российских автошкол сейчас нет, заверила Шутылева. Для автошкол, по ее словам, ровным счетом ничего не изменилось: ни количество часов обучения, ни объем предоставляемых знаний и навыков, ни реальные издержки.

Правда, в перспективе отрасли предстоит обновление автопарка, но пока это время еще не настало, заверила собеседница портала «АвтоВзгляд». А инфляция явно ни при чем, если заходит речь о повышении цен на 30-50%.

Фото globallookpress.com

Однако в России приближается завершение моратория на внеплановые проверки бизнеса, и недобросовестным автошколам предстоит привести свои прайсы в соответствие с реальностью, указал наш эксперт.

Впрочем, при любом развитии событий с ценами не стоит опасаться ухудшения качества обучения в автошколах, заверила Шутылева. Во-первых, большинство профильных заведений все же в полной мере соблюдают требуемые нормы: инструменты, нацеленные на выявление недобросовестных организаций отрасли, работают достаточно эффективно.

А чтобы не стать жертвой обмана, ученику автошколы следует поинтересоваться ее сметой (которую она обязана публиковать), где четко указывается, из чего складывается общая цена за курс обучения.