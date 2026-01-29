В России призвали запретить парковку каршеринговых автомобилей во дворах

Депутат Мосгордумы Александр Даванков предложил наложить запрет на парковку каршеринговых машин во дворах многоквартирных домов. Парламентарий в письменном виде направил свою инициативу министру транспорта Андрею Никитину.

Как сообщает ТАСС, по мнению г-на Даванкова, сегодня машины для краткосрочной аренды занимают слишком большую часть придомовых парковочных мест, ограничивая пространство для стоянки автомобилей местных жителей. Кроме того, брошенный каршеринг не дает полноценно проводить уборку снега, и такие авто нельзя оперативно перемещать в экстренных случаях. В результате возникает угроза безопасности, затрудняется работа аварийных и коммунальных служб, отметил депутат.

В нашем законодательстве в принципе не закреплено понятие «каршеринг», обратил внимание г-н Даванков. Такая ситуация создает правовую неопределенность и не позволяет предъявлять конкретные требования к парковке прокатных машин.

Суть предлагаемых нововведений в том, чтобы приравнять каршеринговые легковушки к комтрансу и установить для них единые требования, включая правила парковки.