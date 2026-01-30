В России призвали по-новому устанавливать камеры у пешеходных переходов

МВД предложили размещать дорожные камеры не дальше 150 м перед пешеходным переходом, отказавшись от привычной установки комплексов фото- и видеофиксации после него. Соответствующее письмо направили на имя главы ведомства Владимира Колокольцева.

Как сообщает ТАСС, с такой инициативой выступил Национальный автомобильный союз (НАС). По мнению авторов документа, реализация идеи позволит даже устаревшим камерам фиксировать скорость автомобиля на подъезде к пешеходному переходу.

На сегодняшний день комплексы фото- и видеофиксации принято устанавливать так, чтобы переход попадал в зону контроля, составляющую не более полусотни метров. В итоге фиксируются только последствия нарушения ПДД, но не устраняется причина, которой является превышение скоростного режима при приближении к переходу, отмечают авторы документа.

Кстати, представители НАС подчеркнули, что еще одной проблемой на дорогах стал устаревший парк камер. Большая часть из них не способна «увидеть», когда водитель не пропускает пешеходов, уверены эксперты.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал материал, в котором юрист высмеивает работу дорожных камер.