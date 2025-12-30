Эксперт рассказал, как долго дорожную камеру учат распознавать нарушение ПДД

Целую череду новых составов нарушений ПДД планируют власти страны фиксировать с помощью камер в новом году. Первым на очереди (уже не первый год) идет ОСАГО (вернее, его отсутствие у водителя). Дальше — больше, успевай только камеру настраивать на новые проделки «рулевых». Но сколько времени требуется для технической настройки самого «фотоэлемента»? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Уже никто из шоферской братии не сомневается, что так называемые камеры ГИБДД очень скоро, буквально завтра, начнут фиксировать чуть ли не все нарушение Правил дорожного движения. Причем в любых условиях, ведь камере не важна погода и время суток, ей совершенно не принципиален статус и должность нарушителя, а если номер читается глазами — то и комплекс фото- и видеофиксации его расшифрует.

А стоит подобному комплексу появиться в конкретной локации, как водитель отчего-то сразу теряет прыть и вспоминает ПДД: число нарушений на месте установки устройства за три недели падает практически до нуля, а вместе с ними — и число аварий. Идеальный инструмент, казалось бы, для наведения тотального порядка на проезжей части, а также для кратного сокращения смертности на многострадальном российском асфальте.

Но просто бывает только на словах, а на деле случаются «овраги». В частности, у «машинного зрения» есть и свой существенный недостаток: искусственный интеллект нужно обучать и долго тренировать. И чем сложнее задача — тем дольше. А долго — это сколько? Иными словами, много ли времени потребуется технарям для воплощения в жизнь очередного «автоматизированного штрафа»?

Ответить на этот непростой вопрос взялся Александр Домбровский, директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» (входит в ГК «Урбантех»), оператора подмосковной системы фотовидеофиксации нарушений ПДД.

— Настройка комплекса фото- и видеофиксации на новый состав нарушения — процесс, требующий серьезной подготовки и точности. Если мы говорим про нейросетевые составы, то для обучения той самой нейросети специалистам необходимо собрать и разметить большой объем фотоматериалов — так называемый «датасет», который может включать свыше 200 тысяч эталонных снимков. На их основе нейросеть обучается распознавать конкретные виды нарушений, например, использование телефона за рулем или непристегнутый ремень безопасности. Важно, чтобы изображения соответствовали установленным требованиям Госавтоинспекции по качеству и детализации.

Современные комплексы, к примеру, наши «Азимуты 4», изначально проектируются с заделом на будущее — обладают запасом вычислительной мощности и открытой архитектурой. Что позволяет разработчикам оперативно обновлять ПО и добавлять новые функции без необходимости замены оборудования.

Отмечу, что в России применяется порядка 30 000 комплексов фото- и видеофиксации. Около 30% из них — устаревшие и неэффективные, а также технически не готовы к модернизации. Такие устройства не способны поддерживать алгоритмы распознавания сложных составов нарушений — ремень безопасности, телефон. Поэтому внедрение распознавания новых составов возможно только на современном оборудовании, способном к программному развитию и интеграции нейросетевых технологий, — рассказывает собеседник портала «АвтоВзгляд».

— До полугода потребуется на то, чтобы камера начала фиксировать то или иное нарушение ПДД. Процесс трудоемкий и сложный, поэтому начинают его только в тот момент, когда законотворцы твердо решили работать в выбранном направлении.

Отсюда и следует вести отсчет: камера сможет зафиксировать очередной «состав» не ранее, чем через шесть месяцев после начала технической части работы над выбранным направлением, — резюмирует эксперт.