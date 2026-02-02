Российским страховщикам хотят дать право применять регресс по ОСАГО

Согласно свежему законопроекту, внесенному в Госдуму, страховщики будут обязаны взыскивать выплаты с виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами. Нововведения должны создать условия для более эффективного и справедливого формирования тарифной политики ОСАГО.

Документ, одним из авторов которого стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, опубликован на официальном сайте нижней палаты отечественного парламента. В пояснительной записке указано, что страховщики уже сейчас могут предъявлять регрессные требования к своим клиентам, но в некоторых случаях этого не происходит. В итоге повышением тарифов для всех страхователей компенсируют недостаток финансовых поступлений в систему «автогражданки».

Предложенные корректировки в законодательство касаются аварий, в которых был причинен вред при отягчающих обстоятельствах. Например, к ним относится оставление места ДТП и состояние опьянения. Регресс по ОСАГО обеспечит возможность страховщикам направить выплаты потерпевшим, после чего нужную сумму можно будет взыскать с виновников аварии через суд.

Согласно законопроекту, статистику по регрессным требованиям начнет публиковать ЦБ, плюс в дело пойдет приказное судопроизводство. Такие меры должны упросить и ускорить процедуру взыскания.