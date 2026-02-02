7

Российским страховщикам хотят дать право применять регресс по ОСАГО

В Госдуму направлен соответствующий законопроект

Согласно свежему законопроекту, внесенному в Госдуму, страховщики будут обязаны взыскивать выплаты с виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами. Нововведения должны создать условия для более эффективного и справедливого формирования тарифной политики ОСАГО.

Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Российским страховщикам хотят дать право применять регресс по ОСАГО

Документ, одним из авторов которого стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, опубликован на официальном сайте нижней палаты отечественного парламента. В пояснительной записке указано, что страховщики уже сейчас могут предъявлять регрессные требования к своим клиентам, но в некоторых случаях этого не происходит. В итоге повышением тарифов для всех страхователей компенсируют недостаток финансовых поступлений в систему «автогражданки».

Предложенные корректировки в законодательство касаются аварий, в которых был причинен вред при отягчающих обстоятельствах. Например, к ним относится оставление места ДТП и состояние опьянения. Регресс по ОСАГО обеспечит возможность страховщикам направить выплаты потерпевшим, после чего нужную сумму можно будет взыскать с виновников аварии через суд.

Согласно законопроекту, статистику по регрессным требованиям начнет публиковать ЦБ, плюс в дело пойдет приказное судопроизводство. Такие меры должны упросить и ускорить процедуру взыскания.

Аватар пользователя - отсутствует