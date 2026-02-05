В России хотят изменить правила регистрации автомобилей, находящихся в розыске

Новый законопроект МВД направлен на защиту интересов автовладельцев, чьи ввезенные из-за рубежа иномарки по инициативе недружественных государств находятся в розыске. Сейчас при таком статусе транспортные средства запрещено ставить на учет.

Об этом сообщает Госавтоинспекция в своем официальном канале в мессенджере Max. Правоохранители из недружественных стран регулярно информируют наше ведомство о разыскиваемых ими автомобилях, которыми владеют россияне, но не делятся сведениями, позволяющими достоверно установить факт хищения и обстоятельства произошедшего.

Сложившаяся ситуация не позволяет гаишникам принимать объективные, в том числе процессуальные, решения. Проще говорят, у нас нет подходящей нормативно-правовой базы для подобных случаев.

Поэтому возникла идея наделить российских инспекторов, занимающихся регистрацией авто, новыми полномочиями. Они позволят определить особенности постановки на учет машин, объявленных в международный розыск, а также обеспечат нашим гражданам возможность беспрепятственно пользоваться иномарками, добравшимися до России из-за границы. Документ уже проходит процедуру общественного обсуждения.