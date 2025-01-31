Обман, еще обман: покупка подержанной машины в 2025 году может выйти боком

Вторичный рынок и в нынешнем году станет основным способом приобретения автомобиля: эксперты прогнозируют до 6 000 000 продаж, тогда как новые машины выберут не более полутора миллионов россиян. Однако «вторичка», особенно сейчас, полна скрытых проблем, которые локализовать, не говоря уж о том, чтобы решить, выходит далеко не у каждого. А спрос на такую услугу есть. Так что новинка от крупнейшего автодилера страны компании «Рольф» с высокой долей вероятности будет востребована. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Эксперт Виноградова: на рынке авто с пробегом слишком много жуликов, чтобы рисковать

Пока на рынке новых ТС штиль и печаль, подержанные машины по-прежнему популярны: эксперты обещают, что в 2025 году авто с пробегом выберут вчетверо большее число покупателей, чем новую. Что делать дилерам и как им выжить в таких условиях — большой вопрос. Ставка рефинансирования может пойти на спад только к лету, так что ближайшие полгода переживут либо самые богатые, либо самые оперативные автокупцы. А выгоду получат те, кто сумел эти два качества в своем бизнесе совместить.

Как это сделать, рассказали представители компании «Рольф», хотя и для нее это относительно новое направление бизнеса: участие в частных продажах б/у машин. Иными словами, предоставление услуг по оформлению и предпродажной проверке транспортных средств, которые одно частное лицо продает другому.

В «Рольфе» этот проект назвали «Автогарант»: дилер обещает тщательно изучить не только состояние машины, но и юридическую подноготную ее и владельца, дабы потенциальный новый собственник имел всю необходимую информацию о грядущем приобретении.

Фото портала АвтоВзгляд.

Более того, обещает помочь, если в момент постановки на учет и в процессе дальнейшей эксплуатации вылезут какие-либо трудности и непредвиденные обстоятельства. По заверению первого заместителя генерального директора ГК «Рольф» Светланы Виноградовой, у компании и сейчас на стоянке более 60 машин, по которым идут суды, но все бремя тяжб клиента взял на себя дилер.

Зачем эта услуга нужна покупателю — понятно: на рынке много «сложных машин», чьи владельцы скрывают проблемы, так что подстраховаться лишним не будет. Заручившись «синей печатью», можно за недорого (услуга обойдется в 6930 рублей и еще 2000 руб. за проверку владельца) найти того, чья голова, в случае проблемы, станет отвечать.

Более того, откровенные жулики просто не пойдут на проверку, что бесплатно позволит отсеять мошенников. Зачем это «Рольфу» — тоже вопросов не вызывает: 3/4 сделок на «вторичке» происходит в частном секторе, а это 4 500 000 продаж в год. Многие потенциальные покупатели захотят проверку, еще больше — помощи с оформлением и привлечением заемных средств.

То самое «поможем с кредитом», только официально и законно. «Рольф» такую помощь предложить может, параллельно зарабатывая не только на услуге, но и на банках, и на страховых компаниях. И в текущих обстоятельствах сервис «Автогарант» в тандеме с привычными инструментами поможет не только выжить, но и занять крайне интересное положение на вновь формирующемся рынке реализации подержанных авто.