9

Россиянам начнут аннулировать «права» по новым причинам

Больше поводов появится весной следующего года

С 1 марта 2027 года в нашей стране смогут аннулировать «права» водителям, если у них выявят медицинские противопоказания к управлению автомобилем. Например, весомым основанием станут серьезные нарушения зрения, эпилепсия и психические расстройства.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Россиянам начнут аннулировать «права» по новым причинам

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на депутата Госдумы Александра Якубовского. Он отметил, что власти решили ввести не карательные меры, а сделать дороги более безопасными. Поскольку управление автомобилем связано с повышенными рисками, государство стремится к тому, чтобы за рулем сидели достаточно здоровые и вменяемые люди.

С учетом новых правил решение об аннулировании водительского удостоверения не планируют принимать без серьезных оснований. А к таковым относятся медицинские данные, которые будут говорить о наличии явных противопоказаний, несовместимых с вождением машины. Соответствующий перечень установлен Минздравом.

И надо понимать, что пожизненно отбирать «права» не планируют. Их вернут, если здоровье восстановится, подчеркнул парламентарий.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует