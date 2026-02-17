Россиянам начнут аннулировать «права» по новым причинам

С 1 марта 2027 года в нашей стране смогут аннулировать «права» водителям, если у них выявят медицинские противопоказания к управлению автомобилем. Например, весомым основанием станут серьезные нарушения зрения, эпилепсия и психические расстройства.

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на депутата Госдумы Александра Якубовского. Он отметил, что власти решили ввести не карательные меры, а сделать дороги более безопасными. Поскольку управление автомобилем связано с повышенными рисками, государство стремится к тому, чтобы за рулем сидели достаточно здоровые и вменяемые люди.

С учетом новых правил решение об аннулировании водительского удостоверения не планируют принимать без серьезных оснований. А к таковым относятся медицинские данные, которые будут говорить о наличии явных противопоказаний, несовместимых с вождением машины. Соответствующий перечень установлен Минздравом.

И надо понимать, что пожизненно отбирать «права» не планируют. Их вернут, если здоровье восстановится, подчеркнул парламентарий.