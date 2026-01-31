А ты не нарушай: почему в России формировать культуру вождения могут толко штрафы

Психология водителя — один из ключевых факторов безопасности дорожного движения. Управляя транспортным средством повышенной опасности, любой автомобилист ежедневно, ежечасно и ежесекундно принимает решения, от которых зависят жизни всех его коллег по потоку. При этом четыре из пяти ДТП происходят именно из-за пренебрежительного отношения к ПДД, а значит, работа с дисциплиной водителей — один из самых эффективных путей к снижению аварийности на дорогах.

Наиболее нагляден эффект системной работы с поведением водителей виден сегодня в Москве. К слову, недавно столичный Дептранс поделился впечатляющими результатами: риск гибели в ДТП в городе снизился до 2,2 человека на 100 000 населения. Вопрос только в том, за счет каких инструментов удалось добиться такого результата.

Хотя ответ известен самим водителям — в столице стало экономически невыгодно нарушать ПДД. Практически любое нарушение фиксируется комплексами фото- и видеофиксации, а штраф приходит очень быстро. Конечно, нарушения не исчезли полностью — на поведение «рулевых» влияют усталость, спешка или банальная невнимательность.

Однако откровенного дорожного хамства стало заметно меньше, чем еще 5-7 лет назад. У каждого нарушения появился четкий «ценник», который к тому же был увеличен в прошлом году. Поэтому водители все чаще выбирают осторожность: остановиться на желтый сигнал светофора, пропустить пешехода, пристегнуть ремень, не превышать скорость.

Этот выбор стал массовым, а значит, начал работать эффект социального подражания, когда соблюдение Правил воспринимается как норма. Особенно заметные изменения произошли на пешеходных переходах. После того как контроль за непропуском «безлошадных» граждан передали камерам, шоферы стали заранее снижать скорость перед переходами. В результате движение стало более предсказуемым и безопасным.

Эффект подтверждается и в Подмосковье. По данным Минтранса Московской области, после повышения штрафов количество нарушений ПДД сократилось на 32%. Эти первые результаты были зафиксированы уже через четыре месяца после вступления новых мер воздействия на моторизованную братию в силу.

Кроме того, как отмечают региональные власти, фото- и видеофиксация нарушений ПДД — один из эффективных способов в части снижения аварийности на дорогах, в том числе за счет внедрения распознавания дополнительных сложных составов нарушений и передислокации комплексов на аварийно-опасные участки дорог и в места с высоким риском возникновения ДТП.

— В 2025 году в Московской области начали администрировать новые составы: использование телефона за рулем, непристегнутый ремень безопасности у пассажира и движение такси по выделенной полосе для автобусов. В этом году мы продолжим развивать систему видеофиксации региона и планируем начать обновление свыше 1,3 тысячи комплексов на более современные и увеличение числа комплексов на более 300 единиц, — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Пропустить пешехода на «зебре», ехать с разрешенной скоростью, соблюдать разметку — культура вождения складывается из простых действий. Один из рецептов формирования такой модели поведения хорошо, повторим, известен: это оснащение камерами дорог страны. При этом речь идет не столько о количестве, сколько о качестве.

И в этом смысле показателен пример современных отечественных комплексов «Азимут 4», которые благодаря мощным матрицам, качественной оптике и инфракрасным датчикам работают и обеспечивают высокое качество доказательной базы в любую погоду и при любых световых условиях.

По словам директора департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп», компании-оператора системы фотовидеофиксации в Подмосковье Александра Домбровского, безопасности на дорогах нельзя добиться бесконечным наращиванием количества комплексов. Достичь максимального эффекта от их применения можно только в случае их качественной эксплуатации в круглосуточном режиме с предшествующим анализом ситуации на дорогах.

Таким образом, неизбежность наказания заставляет сначала задуматься, а затем изменить поведение. И штраф, как ни крути, остается, учитывая менталитет отечественных водителей, самым понятным и действенным инструментом воздействия на их поведение...