Для многих водителей дорога по сей день остается площадкой для соревнования по уровню тестостерона. Конфликт вспыхивает на пустом месте: кто-то не уступил, кто-то посигналил, а кто-то решил напомнить ПДД. Оппонент не выдержал и пустил струю из газового баллончика в обидчика. И превратился из обиженного в нарушителя. Почему и каким образом, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Аэрозольный баллон со слезоточивыми газом продается в России без лицензии любому совершеннолетнему гражданину. Его присутствие в салоне авто внушает уверенность. Которая, увы, в ряде случаев играет против владельца такого оружия защиты. Казалось бы, если сам первый не полез, а лишь усмирил агрессора, то вроде как и прав.

При этом многие из нас забывают, что самооборона, согласно ст. 37 УК РФ возможна, когда есть реальная и очевидная угроза жизни или здоровью. Верховный суд отдельно разъяснял, что принятие мер для самозащиты допустимо и до получения первого удара, если обстоятельства реально показывают приближение нападения. Но та же практика говорит и обратное: если человек мог избежать конфликта, но сам продолжил выяснение отношений, понятие «самооборона» тут уже не применимо.

Именно поэтому газовый баллончик часто оборачивается против самого водителя. Достаточно, чтобы спор был в основном словесным, а распыление «перцовки» выглядело как первая атака. Показателен в этом смысле один московский инцидент.

В судебном деле № 5-99/25 рассматривалось дело, когда водитель заехал на пешеходный переход, прохожий подошел сделать замечание, а шофер из окна брызнул ему в лицо. Автомобилист уверял, что услышал угрозу применения физической расправы.

Однако суд все равно квалифицировал случившееся по статье 6.1.1 КоАП как насильственные действия, причинившие физическую боль. Иными словами, одного страха и грубой брани для безусловного оправдания не хватило.

Еще жестче все выглядит, когда автовладелец сам начинает «химическую атаку». В судебной практике был случай, когда дорожный конфликт водителей Kia и BMW закончился тем, что хозяин «корейца» подъехал, выругался, распылил «перцовку» в салон «немца» и уехал.

Экспертиза зафиксировала у пострадавшего ожоги конъюнктивы и роговицы обоих глаз, в итоге полученную им травму признали легким вредом здоровью. Салон машины — ограниченное пространство. Там газ легко попадает и на пассажиров — случайных людей, которые не представляли никакой опасности. А значит действие может квалифицироваться как нападение.

Самый опасный сценарий для пока еще жертвы — выйти из машины и пойти разбираться. В этом случае ни о какой самообороне и речи быть не может. В гражданском деле № 2-645/2025 суд прямо отверг версию о самообороне, указав, что якобы пострадавший имел возможность не продолжать конфликт, но сам ринулся на своих обидчиков для выяснения отношений.

Это и есть та самая граница самообороны, которой многие пренебрегают. Пока вы сидите в своем ТС и спасаетесь, у вас одна позиция. Но как только пошли навстречу скандалу с баллончиком в руке, ситуация резко меняется.

Отсутствие или наличие какого-либо инвентаря в руках оппонента, не определяет дальнейшее развитие событий. В суде придется объяснить, почему вы сочли угрозу реальной и действительно ли без распыления нельзя было обойтись. И вот тут очень важны все нюансы: кто вышел первым, кто сокращал дистанцию, кто отступал, а кто преследовал и мог ли самообороняющийся запереться в машине и не развивать конфликт.

Есть и обратная практика: в одном дорожном инциденте, произошедшем в 2024 году, Мичуринский суд встал на сторону «рулевого». Пассажир соседнего автомобиля подошел к машине истца, повредил зеркало и бил по стеклу. Пострадавший предупредил о намерениях, и только потом распылил газ.

Производство прекратили, признав его действия вынужденными для устранения непосредственной опасности. То есть баллончик может быть признан средством защиты, но при определенной хронологии событий и последовательности действий.

Короче говоря, лучшее средство самообороны в дорожном конфликте — это его пресечение. Уход от конфликта — не трусость, а здравомыслие. В острой ситуации стоит запереться в машине, снимать обидчика на видео и вызвать полицию. На эмоциях очень легко за секунду из жертвы превратиться в обвиняемого, а потом доказывать, что вы всего лишь хотели защититься.