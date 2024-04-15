Почему плохая балансировка колес ведет к конфликтам на дороге

Резкий и ничем, на первый взгляд, не обоснованный рост аварийности, происходящий на российских дорогах последние пару лет, специалисты связывают не только со стареющим автопарком страны и снижением качества запасных частей, но и с настроением водителей. Стресс дает о себе знать. Взаимосвязь двух причин с третьей подтверждают и эксперты. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Российские автовладельцы вынуждены экономить на всем, зачастую пропуская или оставляя «на потом» важнейшие процедуры: масло чуть позже заменю, фильтр промою, кузов кисточкой подмажу. Все эти процедуры уже завтра принесут многотысячные расходы, но, как известно, чтобы копейку сэкономить — и рубля не жалко.

Особенно в нашем фирменном аттракционе, который называется «еще походит». Тут предела совершенству нет и не предвидится. Однако некоторые «элементы экономии» сказываются не только на техническом состоянии транспортного средства, но и на здоровье его пассажиров.

В центральной полосе России началась полновесная весна, а вместе с ней — сезон шиномонтажа: зимние покрышки отправляются в дальний угол гаража, а на их место выкатываются летние. Повидавшие виды, местами уже отремонтированные, но, как было ранее сказано, «еще походят». Но износ шин — это не только исчезновение протектора, но и деформация: от бесконечных ям, пролетов по «искусственным неровностям», как принято сейчас называть «лежачих полицейских», или просто от любимой дачной грунтовке, езде на низком давлении да и просто от времени геометрия покрышек теряется.

Фото портала АвтоВзгляд.

Да и диски тоже не вечны. Проще говоря, смена подразумевает обязательную балансировку колес, отсутствие которой скажется и на состоянии подвески, и на расходе топлива, и даже на самочувствие кузова.

Однако мало кто знает, что есть и более серьезные причины перестать экономить. Так, эксперт портала «АвтоВзгляд», руководитель «Московского центра автоматических трансмиссий» Сергей Антонов рассказал весьма поучительную историю о последствиях такого крохоборства:

— Если во время поездки внезапно настроение в салоне начинает портиться, ни с того, ни с сего возникают споры и ссоры, переходящие в остросюжетную полемику, то автовладельцу стоит задуматься: велик шанс, что его ТС неисправно. Например, разбалансированное колесо создает гул, который в общем дорожном шуме не особо и заметен. Но гул этот идет постоянно, не уходит и не прерывается, действуя на нервы. Злит, хоть мы и сами того не замечаем. Причем нервничать начинают все, кто находятся внутри машины. Тоже самое случается при выходе из строя различных подшипников, выхлопной системы и, конечно, коробки передач. Исправный автомобиль должен быть в первую очередь комфортным для водителя и пассажиров — таким его задумали и создали инженеры...