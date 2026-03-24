Российским водителям разрешат бронировать «красивые» номера на «Госуслугах»

В нашей стране хотят одобрить бронирование так называемых «красивых» автомобильных номеров. Речь идет о государственных регистрационных знаках, отличающихся от стандартных легко запоминающимися комбинациями букв и цифр. Соответствующий сервис должен заработать на портале «Госуслуги».

Как сообщает «Коммерсантъ», профильный законопроект уже поддержала правительственная комиссия. Изначально инициатива принадлежит депутатам Госдумы из фракции «Новые люди». Они представили ее на рассмотрение нижней палаты парламента в середине прошлого года.

Ожидается, что нововведения вступят в силу с 1 июля 2026 года. К тому времени на «Госуслугах» должен появиться список доступных «красивых» автомобильных номеров. Порядок предоставления услуги и ее цену предстоит определить ГИБДД. Уже известно, что уплаченные за бронь деньги вернуть не удастся.

По мнению авторов инициативы, она поможет ударить по теневому рынку номеров, некоторые регзнаки покупают сейчас за миллионы рублей. В итоге бюджет сможет пополняться на 25 млрд «целковых» в год. Дальнейшая судьба законопроекта решится в весеннюю сессию Госдумы.