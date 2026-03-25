В Госдуме призвали не штрафовать водителей, продавших машину

В Госдуме предложили не направлять штрафы экс-владельцу автомобиля в течение 10 суток после его продажи. Сейчас наказание рублем неотвратимо до тех пор, пока новый собственник не оформит машину на себя.

Как сообщает РИА «Новости», инициаторами являются вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков и депутаты фракции «Новые люди» Владимир Плякин и Георгий Арапов. Соответствующее обращение поступило на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

Документом предусмотрена возможность зафиксировать отчуждение автомобиля в день подписания договора купли-продажи через «Госуслуги» или информационную систему МВД. Еще парламентарии призвали автоматически приостанавливать рассылку штрафов хозяину машины с момента подачи уведомления о продаже ТС и до завершения перерегистрации.

По мнению авторов инициативы, ее реализация даст возможность сократить количество жалоб и судебных споров, снизив административную нагрузку на добросовестных граждан.