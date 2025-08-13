Ищу вчерашний день: в Сети начались массовые поиски новых хозяев проданных авто

На многих отечественный автофорумах и в социальных сетях практически одновременно появилось немалое количество объявлений о поиске людей: «ищу нового владельца моей бывшей машины». Интересно, что каждый из «ищущих» продал свой автомобиль более года назад, но потребность познакомиться с действующим собственником появилась только сейчас. О причинах и следствиях этого довольно неожиданного явления рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Истину говорят: пока гром не грянет — мужик не перекреститься. Именно так ведут себя многие российские автомобилисты с такой непростой процедурой, как переуступка прав на транспортное средство. Проще говоря, в момент продажи. Многие, в азарте потратить еще не полученные денежные знаки, почему-то соглашаются отдать машину с номерами по договору без имени нового собственника, другие — вовсе без договора, а третьи — пользуются услугами сомнительных организаций, что «способствуют продаже». И те, и другие после получают только проблемы, которые приходится решать уже за свой счет.

В частности, на автомобильных форумах в рунете появилось сразу несколько сообщений, где давно продавший автомобиль гражданин пытается разыскать его нового владельца. Зачем? Ну штрафы посыпались, видимо. Скажем больше — скоро еще и налог придет, ведь ни один из органов еще не в курсе, что вы перестали владеть движимым имуществом!

Впрочем, штрафы — это еще полбеды, умылся и заплатил. Но что делать, если новый владелец попадет на де-юре еще вашем автомобиле в какую-нибудь передрягу? Ту же автомобильную аварию, после которой просто скроется с места преступления? К кому заявятся полицейские? Правильный ответ — к собственнику автомобиля.

Налоговые требования у нас формируются ежегодно в декабре, так что человек, продавший машину, скажем, в мае, может и не знать, что ТС до сих пор на нем. Хотя в тех же «Госуслугах» можно запросто проверить подобную информацию. Проверяют? Конечно, нет: с глаз долой — из сердца вон, во дворе новая «игрушка». Так же отчего-то в момент продажи авто многие становятся настолько доверчивыми, что передают и автомобиль, и документы незнакомым людям без последующего контроля.

Можно ведь повести договор через те же «Госуслуги» или по старинке в ГАИ, где сделку зафиксируют, а с вас — взятки гладки. Отвозим? Нет, что вы, к чему лишние телодвижения и потраченные калории. Вот поставит новый хозяин «ласточку» на учет — и все само собой. Но на вопрос: «а поставит ли?», мало кто может ответить.

Чтобы окончательно эту тему закрыть, стоит рассказать один случай из личного опыта. Машину бывший собственник продал и забыл, но она попала в ДТП, с места которого скрылась. В аварии были пострадавшие, компетентные органы возбудили уголовное дело. Естественно, по документам принадлежал автомобиль бывшему собственнику, так что фигурантом стал именно он. И пока дело идет, человек — под следствием. Виноват? В аварии — нет, а вот в своих проблемах — на 100% виновен. Почему? Да потому что поленился отвезти куда надо договор купли-продажи и снять с себя ответственность. На таких уроках, пусть и чужих, лучше учиться дистанционно. Без личного участия.