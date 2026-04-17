«Критерий красивости» не нашли: Госдума завернула закон о «блатных» номерах

Комитет Госдумы по транспорту вернул на доработку законопроект «Новых людей» о продаже «красивых» автомобильных номеров. Депутаты признали: в документе нет ни критериев, ни понятной логики ценообразования. Об этом портал «АвтоВзгляд» поговорил с вице-президентом Национального автомобильного союза (НАС) Яном Хайцеэром.

Первый зампред комитета Павел Федяев заявил, что авторы законопроекта не объяснили базовые вещи: какие номера считать «красивыми», как формируется цена и куда пойдут деньги. А пока законодатели ломают голову над эстетической категорией, Ян Хайцеэр называет происходящее «изобретением велосипеда». По его словам, именно НАС долгие годы вынашивал эту идею, а парламентарии лишь «подхватили тренд в духе времени».

Сам же спор о «красивости» Хайцеэр считает надуманным. Ведь достаточно посмотреть, как это давно устроено в других сферах.

«Я за основу беру телефонные компании. Они сами определяют, что является красивым, и назначают за это цену. Такая же прерогатива может быть у государства, которое принимает решение, что эти номера красивые, а эти некрасивые. Хотите — покупайте, хотите — нет», — сказал он. Логика простая: самые редкие комбинации — на аукцион, остальные — по фиксированной цене.

История с отсутствием критериев вообще не новая. Хайцеэр напомнил, как пытались ввести термин «агрессивное вождение»: закон появился, а работать толком не стал, потому что никто не смог четко объяснить, где именно начинается агрессия — сколько метров до бампера, какая скорость, какой маневр. С номерами, по его словам, такой проблемы нет: здесь достаточно решения — это продается, это нет.

Помимо прочего, эксперт отметил, что «серого рынка» регзнаков в России сегодня нет, есть только черный. «Это криминальный рынок. Когда вы продаете, но налоги не платите, и продаете государственные регистрационные знаки, это черная зона. Это криминал», — сказал Хайцеэр.

Если же говорить о стоимости «красивых» госномеров, то, по оценкам эксперта, речь идет не о «копеечной нише для понтов», а о миллиардах рублей. «Это огромные деньги. Это так кажется, что это копейки. На самом деле людей, которые хотят в том или ином виде повесить себе красивые номера, дороже, дешевле, разного там сочетания, их много», — сказал он.

Впрочем, по словам Хайцеэра, если порядок в этой сфере все же наведут, то цена будет колебаться от трех тысяч рублей до нескольких миллионов. Причем самые дорогие лоты могут представлять собой не просто сочетания «777» или «001». Вспомним американский опыт персонализированных регзнаков: за океаном используются и буквенные комбинации под имя владельца.

Эксперт привел пример: если объявить аукцион на сочетание, напоминающее имя «Вова», найдутся десять обеспеченных Владимиров, которые на торгах поднимут цену до нескольких миллионов. И, что важно, по мнению эксперта, они «отдадут эти деньги с радостью, а не с расстройством». Другой вопрос, что согласно ГОСТ Р 50577-2018 (и предыдущим стандартам), на госномерах в России используются только 12 букв кириллицы, имеющие графические аналоги в латинском алфавите. Но даже с этим ограничением можно придумать интересные и очень дорогие комбинации.

Как бы то ни было, возврат законопроекта на доработку историю с легальными аукционами не закрыл. Ведь рынок есть, деньги в нем крутятся, и довольно большие. И пока государство спорит о формулировках, зарабатывают другие.