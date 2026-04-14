Автоюрист Славнов объяснил, грозит ли водителю лишение «прав» за магнитные рамки

В Госдуме обратились в МВД с просьбой дополнительно разъяснить практику наказаний за использование магнитных рамок для автомобильных номеров. Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов в интервью порталу «АвтоВзгляд» объяснил, что сама по себе такая рамка не считается нарушением, если регзнак остается открытым и хорошо читается.

По его словам, штрафуют не за саму рамку, а за скрытый номер

Как сообщает ТАСС, с инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву после публикаций в соцсетях, где водители рассказывали о лишении «прав» за магнитные крепления для госномеров. По словам парламентария, проблема возникла из-за того, что некоторые сотрудники ГИБДД трактуют сам факт наличия такой рамки как нарушение правил установки регистрационных знаков по части 2 статьи 12.2 КоАП.

Ранее МВД уже разъясняло, что запрета на такие рамки нет, а информация доведена до регионов, однако, как отметил депутат, «практика, к сожалению, складывается, не часто, но иная».

Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов отметил, что ключевым критерием остается читаемость регистрационного знака. По его словам, в центре внимания должен быть не сам крепеж, а состояние номера на машине.

«Если действительно человек что-то приклеивает к этой рамке, тем самым пытаясь скрыть свой номер, то да, за это выписывают штраф по части 2 статьи 12.2 КоАП. А если он просто ездит с магнитной рамкой, на которой ничего не прикреплено и ничего не мешает идентификации номера, за это штраф не выписывают», — сказал эксперт.

Фото: МК

Он рассказал, что в его практике не было обращений, где автовладельцев наказывали бы только за наличие магнитной рамки без каких-либо дополнительных обстоятельств.

По сути, спор сводится к простой вещи: где заканчивается удобное крепление и начинается попытка обойти закон. Магнитная рамка сама по себе ничего не нарушает, но становится проблемой, если с ее помощью можно быстро «убрать» номер или сделать его нечитаемым. Именно эту грань инспекторы и пытаются оценить на дороге — иногда довольно формально.

В таких ситуациях Славнов советует прибегать к фиксации. Если номер открыт и различим, водитель вправе защищать свою позицию.

«Фиксировать нужно. У нас есть госномер, который не должен быть ничем закрываться и должен читаться. Если инспектору просто не нравится ваша рамка, фиксируйте, фотографируйте. Фотоаппараты сейчас есть у каждого из нас в телефонах. И обжалуйте постановление инспектора», — пояснил он.

И добавил, что часть споров можно урегулировать обычным объяснением на месте. Если номер установлен нормально, открыт и читается, это главный аргумент для водителя. При этом полностью отказываться от «магнитов», по мнению автоэксперта, необходимости нет. Все упирается в добросовестность самого водителя.