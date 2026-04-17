Эксперты объяснили, чего ждать российским водителям от ИИ-мониторинга усталости

Соответствующий стандарт уже утвержден

Росстандарт утвердил новый государственный стандарт для систем с искусственным интеллектом, осуществляющих контроль состояния водителя — он вступает в силу 15 июня этого года. ГОСТ регулирует разработку, внедрение, эксплуатацию и обслуживание программных решений, которые с помощью нейросетей отслеживают признаки усталости и сонливости. А что это значит для водителей, объяснили эксперты портала «АвтоВзгляд».

Анастасия Новикова

Системы будут использовать компьютерное зрение, биометрические датчики и алгоритмы ИИ для анализа физиологических, поведенческих и внешних факторов. Среди параметров: частота и продолжительность зевоты, наклоны головы, мимика, степень напряжения или расслабленности, а также темп речи, интонация, звуки зевков и вздохов. Полученные сведения пойдут на адаптацию систем активной безопасности и управления машиной.

«ПАЛКА О ДВУХ КОНЦАХ» ДЛЯ ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ

Автоэксперт «Газпромбанк Автолизинг» Евгений Липовицкий называет новый ГОСТ неоднозначным для коммерческого транспорта. По его словам, с одной стороны, это реальный шанс снизить аварийность и спасти жизни водителей фур. С другой — речь об огромных расходах на оснащение парка.

«К сожалению, почти все подобные инициативы у нас внедряются в добровольно-принудительном порядке. Если применение систем узаконят, затраты на закупку и инсталляцию лягут на владельцев автопарков», — предупреждает Липовицкий.

При этом он допускает послабления по аналогии с ЭРА-ГЛОНАСС, когда из-за дефицита блоков их установку для некоторых категорий машин временно разрешили не делать.

На вопрос, как часто водители засыпают за рулем, эксперт отвечает: регулярно. Люди перерабатывают из-за задержек контрагентов, неисправностей и жестких графиков погрузки. Особую опасность, напоминает Липовицкий, представляет «эффект 20-й минуты»: после кофе на заправке наступает фаза действия теобромина — вещества, расширяющего сосуды и расслабляющего мышцы. Через 30 км после АЗС уставший водитель на монотонной дороге рискует потерять концентрацию. Спасает только остановка и сон на 25-30 минут.

Окупится ли ИИ-контроль для автопарка за счет снижения страховых выплат и простоев? Липовицкий отвечать пока не берется. Нет ясности, какие приборы выпустят, как их монтировать, за чей счет и куда интегрировать. К тому же принятие ГОСТа — еще не закон об обязательном использовании. Аварийность действительно может снизиться, но риски срыва сроков и нарушения логистических цепочек вырастут.

СТРАХОВЩИКИ ГОТОВЯТ «УМНОЕ КАСКО»

Вице-президент «Ренессанс страхование» Сергей Демидов видит в новом стандарте нормативную основу для более точной оценки рисков. Рынок уже использует телематику (резкость ускорений, время суток), а добавление физиологических параметров — зевоты, мимики, интонаций — позволит оценивать поведение автомобилиста напрямую.

«Водители, чьи системы регулярно сигнализируют о микросне или высоком стрессе, или получат повышенный тариф, или должны будут скорректировать режим труда и отдыха», — заявляет Демидов.

Наиболее вероятный сценарий, который он описывает — появление программ «Умное КАСКО». Клиент, установивший устройство или предоставивший доступ к штатной системе мониторинга, получит понижающий коэффициент к базовому тарифу авансом, за само согласие. Но если ИИ зафиксирует, что водитель хронически садится за руль уставшим, цена полиса через некоторое время пойдет вверх.

