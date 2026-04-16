Россиян предложили предупреждать об эвакуации автомобилей через «Госуслуги»

В России предложили обязать операторов эвакуационных служб информировать владельцев автомобилей об их перемещении на спецстоянку с помощью «Госуслуг». Сейчас граждане вынуждены самостоятельно выяснять, что произошло с машиной, если она внезапно исчезла.

Как сообщает ТАСС, инициатива принадлежит лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому. Он уже направил соответствующее письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву. Суть нововведения в том, чтобы водители своевременно получали полные и достоверные сведения о факте эвакуации автомобиля, включая причину случившегося и данные о месте нахождения транспортного средства.

Для технической реализации не нужно создавать новые системы, отметил парламентарий. По его словам, и портал государственных услуг, и приложение «Госуслуги авто» обладают необходимым функционалом, необходимая инфраструктура уже есть. Однако актуальный механизм уведомлений пока носит добровольный характер, сообщения автовладельцам могут отправлять лишь третьи лица.

На сегодняшний день водители часто узнают о эвакуации своей машины только получая протокол, добавил г-н Слуцкий. По его словам, автомобилистов фактически оставляют в неведении, и они нередко думают в подобных ситуациях, что произошел угон.

