В Госдуме призвали ужесточить контроль за парковками для инвалидов

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил обращение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. Депутат предлагает усилить контроль за использованием парковочных мест, отведенных для инвалидов.

Суть предложения заключается в том, чтобы обязать инспекторов ДПС проверять, внесен ли автомобиль, припаркованный на «льготном» месте, в Федеральный реестр инвалидов через систему «Единая цифровая платформа».

По словам Нилова, проблема носит массовый характер. Граждане регулярно жалуются на слабый надзор в этой сфере. На практике сотрудники часто проверяют только наличие значка «Инвалид» под стеклом, но не «пробивают» данные по официальной базе. Этой лазейкой пользуются недобросовестные водители, которые устанавливают поддельные опознавательные знаки и без проблем занимают места, предназначенные для людей с ограниченными возможностями.

Депутат напомнил, что за подобные нарушения законом предусмотрены серьезные наказания, включая штраф и эвакуацию машины. В связи с этим он попросил МВД дать официальное разъяснение, должна ли проверка реестра быть обязательной процедурой и какими нормативными актами руководствуются инспекторы в таких случаях.

Кроме того, Нилов затронул еще один острый вопрос, касающийся принудительной эвакуации. Ранее он уже обращался к главе МВД с просьбой направить в региональные подразделения ГАИ четкие инструкции о порядке прекращения задержания автомобиля.

Согласно части 1.1 статьи 27.13 КоАП РФ, эвакуация должна быть остановлена, если владелец машины или человек, имеющий право ей управлять, появился на месте до начала движения эвакуатора и устранил причину задержания. Однако на деле периодически происходят ситуации, когда должностные лица отказываются прекратить процедуру, даже если все условия закона выполнены.