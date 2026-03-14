Некоторые водители считают, что если колеса машины не пересекли разметку, то все остальные части транспортного средства могут располагаться на полосе где угодно. Этим любят бравировать владельцы авто с большими свесами, задвигая свой бампер или багажник на тротуар. Можно ли, оставаясь внутри разметки, нарушить правило расположения транспортного средства на проезжей части, разбирался портал «Автовзгляд».

Дорожная разметка определяет положение автомобиля на улично-дорожной сети. Ее задача — регламентировать положение ТС на дороге, отделять потоки и не давать машинам хаотично разбредаться по УДС. При этом, повторим, подавляющее число автовладельцев уверены, что если колесами линию не задел, а бампером, крылом или задним свесом уже пересек, то это не нарушение.

Увы, но с точки зрения ПДД автолюбители не правы: при разборе того или иного нарушения компетентными лицами и вынесения ими решения о назначении штрафа смотрят не на след шин, а на положение автомобиля на дороге в целом. Согласно общим положениям ПДД, полоса — это пространство для движения машины в один ряд, а двигаться по разметке нужно строго в пределах обозначенной полосы.

Прямая норма описывается в пункте 1.3 ПДД. Согласно ей, Правила обязывают водителей соблюдать требования знаков и разметки, а пункт 9.7 конкретизирует, что проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, и движение должно осуществляться строго по обозначенным полосам.

Для сплошных линий приложение ПДД отдельно закрепляет запрет на пересечение разметки 1.1, 1.2 и 1.3. На профильном форуме автоюриста Виктора Травина пользователи, ссылаясь на свой отрицательный опты, делятся постановлениями ГИБДД, подтверждающими, что пересечение разметки даже без «колесного» выезда на «встречку» все равно остается нарушением требований Правил.

Нюанс, о котором многие забывают: у автомобиля кузов обязан быть шире, чем колея по колесам. Техрегламент Таможенного союза отдельно говорит, что колеса не должны выступать за пределы наружного контура кузова. Проще говоря, автомобиль определяется не по размеру шасси, а по кузову с его габаритами. Поэтому аргумент, что, дескать, «Я же колесами не наехал» не сработает: по п. 9.1 ПДД, если кузов уже оказался за границами полосы, машина фактически перестала полностью находиться в ней.

Не случайно в автошколах и даже на экзаменах есть такие упражнения как параллельная парковка и заезд в бокс, которые как раз и учат чувствовать габариты авто: где у машины бампер, где задний свес, где проходит боковая линия кузова. В учебных материалах по парковке водителя постоянно учат контролировать дистанцию между бамперами и боковиной кузова.

Посты на форумах это только подтверждают. На логистическом форуме Novoaks некий Сергей сетует, что получил штраф за выезд за стоп-линию, хотя, по его словам, колеса линию не пересекали, а система все равно зафиксировала нарушение. В другом обсуждении участник приводит почти бытовой тест на здравый смысл: перед стоп-линией водитель ведь останавливается не по оси передних колес, а всем передком машины.

Там же обсуждают и ситуации, когда машина нависает над тротуаром или линией. Такой же опыт приводят пользователи автомобильной сети Drive2 в теме обсуждения штрафов: если бампер даже немного вылез за границу, шансов обжаловать штраф крайне мало. Этот наглядно демонстрирует, в какую сторону смотрит правоприменительная практика.

В судебных материалах формулировка обычно более строгая. Там не разбираются — навесная ли часть авто или шасси пересекли разметку. Все сводится к сухому остатку: «Не учел габариты транспортного средства», «Не выдержал боковой интервал», «Нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части». Формулировки разные, но смысл один — нужно полностью учитывать положение ТС в полосе.

Так, в деле № 5-97/2025 от 14 апреля 2025 года суд признал, что, когда водитель ехал по трассе «Скандинавия», то не учел ширину проезжей части и габариты автомобиля, не выдержал интервал и допустил выезд через разметку 1.1 на встречную сторону, за что и получил наказание. Суд отдельно напомнил, что расположение машины на дороге оценивается с учетом габаритов ТС, а движение по полосам должно идти строго в их пределах.

Отсюда делаем вывод, с которым не надо спорить, а стоит взять на вооружение. Если разметку пересекли нависающие части кузова, а колеса остались внутри, это не снимает ответственности за нарушение. Для движения по полосе и для соблюдения разметки значимы габариты машины целиком. Иными словами, в пределах линий должны оставаться не только колесная база, но и весь автомобиль.