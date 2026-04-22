Совместные рейды ГИБДД и военкоматов могут стать ловушкой для водителя

Представьте: вас останавливает инспектор ДПС на обычной трассе. Проверяет документы, уходит в планшет, а затем объявляет, что ваше водительское удостоверение... заморожено. Машину нельзя продать, переоформить, а вы сами — потенциальный нарушитель воинского учета. Это не фантастика, а реальность 2026 года. ГИБДД и военкоматы начали совместные рейды, и первыми под удар попадают люди, недавно получившие гражданство РФ. Но закон един для всех. Как не попасть в эту ловушку?

В правилах воинского учета тихо произошел фундаментальный перелом. Раньше можно было годами не открывать дверь почтальону и игнорировать письма. Цифровая эпоха все изменила. Единый реестр воинского учета и электронные повестки через «Госуслуги» сделали систему автоматической. Как только повестка появляется в реестре, через неделю она считается врученной. Ещё 20 дней на добровольную явку — и запускается каскад ограничений. Жизнь уклониста напоминает демо-режим: нельзя распоряжаться недвижимостью, брать кредиты, оформлять самозанятость.

Как поясняет сетевое издание «Кrasnodarmedia», данные из реестра за сутки попадают в базы ГИБДД. Водительское удостоверение «замораживается». Накладывается запрет на любые регистрационные действия с автомобилем: ни продать, ни купить, ни переоформить. Под раздачу попадают все виды вызовов — от сверки данных до приглашения на сборы или срочную службу.

В 2026 году совместные рейды ГИБДД и военкоматов стали обыденностью. В начале апреля в Самаре военные следователи СКР работали рука об руку с экипажами ДПС. Сценарий стандартный: инспектор останавливает поток, проверяет документы и «пробивает» водителя по базам воинского учёта. Несколько человек без нужных отметок в паспорте прямо с трассы доставили в комиссариат. Главная мишень проверок — «новые граждане», которые недавно получили паспорт РФ, но забыли встать на учет. По закону на это есть всего две недели. Многие сознательно игнорируют правило, надеясь на «авось». Однако закон един для всех граждан России.

Юристы предупреждают: раз в месяц проверяйте статус своего воинского учета в личном кабинете на «Госуслугах» или через реестр. Иначе об аннулировании «прав» вы узнаете в самый неподходящий момент — на глухой трассе, за сотни километров от дома, где ваша машина фактически превратится в недвижимость. Система работает беспощадно, но она прозрачна. Игнорировать ее больше не получится. Выбор за вами: либо соблюдать закон, либо лишиться прав и возможности управлять автомобилем.