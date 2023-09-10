Осенний призыв: что грозит водителям при встрече с гаишниками сегодня

Наверное, только не зрячий не смог заметить на дорогах страны повышенное количество гаишников, от обилия которых — после массовых сокращений и повсеместного появления камер автоматической фиксации нарушений ПДД — стало даже как-то непривычно. Экипажи дежурят не только на федеральных трассах и вылетных магистралях, но и на второстепенных дорогах, соединяющих крупные города.
Многие сотрудники ДПС получили дополнительное вооружение: к пистолетам Макарова добавились автоматы Калашникова, практически всех снабдили планшетами, подключенными к базам МВД. Примечательно, что ДПС вынудили дежурить у зданий военных комиссариатов во избежание террористических актов, а также сопровождать заключенных в ходе следственных действий. Как говорится, от греха подальше. Точнее — поближе.
Любопытно, что в ряде случаев патрули работают в связке — пикеты частенько собирают по несколько служебных автомобилей ГИБДД. А еще вновь открыли свои двери покрывшиеся мхом и паутиной стационарные посты ДПС. Пусть не все, но многие. Во всяком случае, в регионах. Инспекторы останавливают преимущественно машины с иногородними и иностранными регистрационными знаками. Отдельное внимание приковано к автомобилям из Украины, Прибалтики и Польши.
Полагаем, причины столь повышенного интереса объяснять не нужно. Помимо прочего, в поле зрения правоохранителей находятся «большегрузы» (в особенности те, чей кузов не опечатывался при отправке в рейс). А еще служивые шерстят большие внедорожники, затемненные минивэны и даже рухлядь отечественного автопрома, которая теоретически могла быть приобретена задарма с целью совершения какого-либо преступления.
Кроме того, придорожные полицейские активизировались близ крупных объектов стратегического и административного значения, а также в местах, где фиксируется большое скопление людей. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, сотрудников не отпускают в положенный отпуск и запрещают покидать в выходные и праздничные дни пределы города, где они проживают и несут службу. Вызвать на работу могут в любой момент дня и ночи. Скажем больше: стражам порядка даже формально запретили болеть. Иными словами, пока можешь стоять на ногах — будешь стоять!
Между тем, в общении с автомобилистами блюстители правопорядка проявляют вежливость и даже закрывают глаза на ряд незначительных нарушений. Но если в ходе остановки выяснится, что водитель не явился по повестке в военкомат, а решение об ограничении «прав» внесено в единый реестр воинского учета, то гражданина тут же отстранят от управления ТС. Ибо водить авто с недействительной шоферской «корочкой» драйвер права не имеет.
Более того: такого «пилота», скорее всего, привлекут к ответственности за управление машиной в статусе «лишенца» — ответственность за подобное нарушение предусматривает штраф в 30 000 рублей, либо арест до 15 суток. А вот доставлять водителей в военкомат гаишникам пока не дозволено. Впрочем, прописать соответствующие нормы в законе властям никто не мешает. Кстати, уклонисты также не смогут получить или обменять водительское удостоверение, а заодно и произвести с «железным конем» какие-либо регистрационные действия.