Осенний призыв: что грозит водителям при встрече с гаишниками сегодня

Наверное, только не зрячий не смог заметить на дорогах страны повышенное количество гаишников, от обилия которых — после массовых сокращений и повсеместного появления камер автоматической фиксации нарушений ПДД — стало даже как-то непривычно. Экипажи дежурят не только на федеральных трассах и вылетных магистралях, но и на второстепенных дорогах, соединяющих крупные города.

Многие сотрудники ДПС получили дополнительное вооружение: к пистолетам Макарова добавились автоматы Калашникова, практически всех снабдили планшетами, подключенными к базам МВД. Примечательно, что ДПС вынудили дежурить у зданий военных комиссариатов во избежание террористических актов, а также сопровождать заключенных в ходе следственных действий. Как говорится, от греха подальше. Точнее — поближе.

Любопытно, что в ряде случаев патрули работают в связке — пикеты частенько собирают по несколько служебных автомобилей ГИБДД. А еще вновь открыли свои двери покрывшиеся мхом и паутиной стационарные посты ДПС. Пусть не все, но многие. Во всяком случае, в регионах. Инспекторы останавливают преимущественно машины с иногородними и иностранными регистрационными знаками. Отдельное внимание приковано к автомобилям из Украины, Прибалтики и Польши.

Полагаем, причины столь повышенного интереса объяснять не нужно. Помимо прочего, в поле зрения правоохранителей находятся «большегрузы» (в особенности те, чей кузов не опечатывался при отправке в рейс). А еще служивые шерстят большие внедорожники, затемненные минивэны и даже рухлядь отечественного автопрома, которая теоретически могла быть приобретена задарма с целью совершения какого-либо преступления.