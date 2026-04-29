Сомнительный отдых: пикник на обочине может закончиться конфискацией машины

Специалисты рассказали порталу «АвтоВзгляд», за какие нарушения за рулем в высокий отпускной сезон этого года незадачливый дачник или просто отдыхающий может получить серьезный штраф или даже лишиться машины.

Одно из самых серьезных в России нарушений на дороге, которое, впрочем, актуально круглый год, это по-прежнему управление автомобилем в состоянии опьянения, указывают в пресс-службе ГК «Автодом». В 2026 году за нетрезвую езду водителю грозит штраф в размере 45 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. А самые высокие риски для получения штрафа в теплое время года связаны с неправильной парковкой. Так, поставив машину на газон или иную озелененную территорию, можно раскошелиться на сумму от 1000 до 5000 рублей.

Еще более строгое наказание — штраф от 3000 до 50 000 рублей — предусмотрено за въезд в лес в пожароопасный период. Согласно Правилам пожарной безопасности в лесах, этот промежуток года начинается с момента схода снежного покрова и заканчивается с установлением устойчивой дождливой осенней погоды или образованием снежного покрова. Сроки начала и окончания пожароопасного периода индивидуальны для каждого региона страны и устанавливаются официальными документами территориальных образований.

Но наибольшую осторожность следует проявлять на особо охраняемых природных территориях, уточняют эксперты. Въезд в заповедник или национальный парк без специального разрешения карается штрафом в 3000-4000 рублей с конфискацией автомобиля. Правда, и в этом плане не все так просто, предупреждает юрист Константин Дацкевич:

— Заезд непосредственно в лесную зону в любое время года, помимо пожароопасного периода, считается нарушением, сопоставимым с попаданием в природоохранную зону. А это, естественно, может повлечь конфискацию машины.

Чтобы такого не случилось, необходимо быть внимательнее: территория, которая официально является лесной зоной, обычно помечается соответствующим образом на карте, а на въезде в нее присутствует знак, указывающий на ограничение передвижения для любых ТС, кроме лесозаготовительной техники...

Также следует помнить про строгий запрет на мойку автомобиля вне специально отведенных мест, уточняют в пресс-службе ГК «Автодом». Попытка помыть машину на берегу реки или озера может закончиться штрафом в размере от 3000 до 4500 рублей. Во дворе многоквартирного дома за подобное нарушение придется заплатить от 1000 до 3000 рублей.

Не стоит забывать и об оставленном на природе мусоре, замечают эксперты. За выброс отходов из автомобиля в лесу или ином неположенном месте физическому лицу грозит штраф от 10 000 до 15 000 рублей.

И в любое время года, как замечают специалисты, необходимо помнить про ответственность за любые другие нарушения, связанные с эксплуатацией автомобиля. Иными словами, вырвавшись за город следует «расслабляться, не расслабляясь».