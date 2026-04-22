Таможня дает добро: как проверить, был ли уплачен утильсбор за ввезенное авто за минуту

На сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) появился сервис, позволяющий проверить уплату утилизационного сбора за конкретное транспортное средство по его VIN, номеру шасси или кузова. Вся процедура занимает меньше минуты. Правда, информация доступна только для машин, ввезенных в Россию с 1 апреля 2022 года.

Напомним: утилизационный сбор — это единовременный платеж. Его платят производители, импортеры и обычные водители за каждую импортированную в нашу страну машину. Новая функция будет весьма полезна тем, кто покупает автомобиль, ввезенный неофициальным поставщиком. За 60 секунд можно выяснить, заплатил ли он утильсбор, или эта неприятная обязанность, значительно удорожающая ТС, ляжет на вас. Если данных нет, ФТС советует не торопиться со сделкой и обратиться в таможенный орган.

Дмитрий Светлов из Центра правовой поддержки внешнеэкономической деятельности «ПравоВЭД» считает, что сегодня проблема с «проблемными» машинами еще сохраняется, но количество таких автомобилей постепенно снижается. Этому помогают цифровизация и сотрудничество между ФТС, ФНС и ГИБДД. Кроме того, резонансные истории в СМИ о том, как «химичат» автопродавцы с «утилем», заставили покупателей быть осторожнее. При этом, п словам Светлова, точно оценить долю машин с недоплаченными сборами сегодня невозможно — у регуляторов нет достаточных данных. Тем не менее, запуск таможенниками описанного сервиса эксперт назвал важным и нужным шагом, но предупредил, что панацеей от недобросовестных автокупцов его считать рано:

— Во-первых, ответ «данные отсутствуют» сам по себе не означает, что утиль не был оплачен, могут быть и другие причины. Например, в базу данных еще не поступили сведения о конкретном автомобиле. Кроме того, у японских авто, например, помимо 17-значного VIN есть и другие коды, по которым сервис пока ничего не проверяет...

— Во-вторых, ФТС прямо предупреждает: сервис носит ознакомительный и справочный характер. Иными словами, результаты его использования не могут носить юридически значимый характер для проверки корректности расчета и уплаты утиля, — подчеркнул собеседник портала «АвтоВзгляд».

Если подать письменное обращение в ФТС по старинке, его рассмотрят в течение 30 дней — такой срок установлен законом №59-ФЗ. Но и здесь есть нюанс. Светлов отметил, что содержательный ответ ведомства может получить только собственник или декларант автомобиля. Потенциальные покупатели, скорее всего, столкнутся с общими формулировками — из-за охраняемой законом коммерческой, банковской и налоговой тайны. Так что письменный ответ ФТС имеет смысл оценивать только в связке с другими документами по сделке.

Резюмируя, эксперт назвал инициативу ФТС, несмотря на все нюансы, крайне востребованной и выразил надежду, что дальнейшее развитие сервиса действительно защитит добросовестных покупателей от проблемных сделок.