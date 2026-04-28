МВД заявило, что водители могут использовать магнитные рамки для крепления ГРЗ

Депутат Госдумы Ярослав Нилов вступился за автомобилиста, которого привлекли к административной ответственности за использование магнитной рамки. Парламентарий обратил внимание, что устройство применялось не для сокрытия регистрационных знаков, а исключительно для их крепления. Чтобы расставить точки над i, депутат направил официальный запрос в МВД РФ.

В полученном народным избранником ответе ведомство подтвердило: действующее законодательство не содержит запрета на применение магнитных креплений для фиксации государственных регистрационных знаков (ГРЗ) на автомобилях. Более того, в МВД сообщили, что соответствующая позиция повторно доведена до региональных подразделений Госавтоинспекции. Об этом 28 апреля написал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов:

— С целью исключения случаев приравнивания магнитных рамок, предназначенных только для крепления ГРЗ, к устройствам, препятствующим идентификации ГРЗ либо позволяющим их видоизменить или скрыть, организовано повторное информирование подразделений Госавтоинспекции", — цитирует депутат официальный ответ министерства.

Что касается конкретного случая, ставшего поводом для депутатского запроса, то здесь ситуация пока остается открытой. Водителя признали виновным по ч. 2.1 ст. 12.2 КоАП — «Управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть».

Постановление вынес мировой судья судебного участка № 2 Чкаловского судебного района Екатеринбурга, а Чкаловский райсуд города оставил его в силе. Сейчас материалы дела поступили в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, который готовится рассмотреть жалобу автомобилиста. В МВД подчеркнули, что вопрос правильности квалификации действий водителя и законности самого возбуждения дела теперь относится к компетенции суда.

Полученный ответ фактически закрывает многолетний спор автомобилистов и инспекторов о допустимости магнитных рамок: при условии, что устройство используется именно для крепления знака и не препятствует его идентификации, претензий со стороны ГИБДД быть не должно. Остается надеяться, что повторное информирование региональных подразделений снимет проблему на местах, а кассационная инстанция поставит окончательную точку в деле екатеринбургского автомобилиста, ставшем поводом для разъяснений на федеральном уровне.