Снижать нештрафуемый порог с 20 до 2-3 км/ч в России не будут

Утром 30 апреля отечественные СМИ растиражировали новость о том, что в России могут снизить нештрафуемый порог — с нынешних 20 до 2-3 км/ч. Генеральный директор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык заявил, что комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД к этому технически готовы. Однако, как выяснилось через несколько часов, в ближайшем будущем власти ничего менять не планируют.

Успокоить моторизованных россиян поспешил SHOT, запросивший комментарий в ЦОДД. В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день какие-либо планы по внесению изменений в Правила дорожного движения в этой части отсутствуют.

Напомним, нештрафуемый порог в 20 км/ч действует в России с 2013 года — до этого он составлял 10 км/ч. Таким образом, например, на участках с ограничением 60 км/ч водители могут без риска получения штрафа разгоняться до 80 км/ч. Хотя это, конечно, считается нарушением. И если вдруг произойдет ДТП, то факт превышения скоростного режима сыграет против рулевого.

Дискуссия о возможном снижении этого порога ведется в стране уже более 10 лет — практически с момента его введения. В 2024 году спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что депутаты не поддержат инициативу МВД о двукратном уменьшении нештрафуемого порога, поскольку действующая норма «нормально работает», а ее ужесточение может спровоцировать коррупционные правонарушения.

Ранее, в 2022 году, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас также высказывался против подобных изменений. Он отмечал, что верхняя палата парламента не поддержит инициативу до тех пор, пока не получит статистику, объективно демонстрирующую связь между величиной нештрафуемого порога скорости и уровнем смертности на дорогах.