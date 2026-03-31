Быстрее, жестче, точнее: в 2026 году камеры фото- и видеофиксации удивят водителей

Комплексов фото- и видеофиксации, которых на дорогах страны, по мнению некоторых экспертов, должно было стать меньше — стало больше, причем их группировка продолжит расти и дальше. Однако это не единственное изменение, что ждет региональные системы фото- и видеофиксаци в 2026-м году. Ожидаются еще несколько, причем весьма технологичных. И дело даже не в новых нарушениях, что так называемые камеры ГИБДД смогут распознать. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Камеры на дорогах, что зорко бдят за каждым водителем и не пропускают ни одного нарушения, стали привычным делом для отечественного автомобилиста. Особенно — москвича и жителя Подмосковья, где и комплексов много, и работают самые технологичные камеры. Принцип «Нарушил — заплатил» уже настолько привычен, что многие «рулевые» и нарушать-то перестали: те крохи, в стиле 82 км/ч в городе, исключительно от рассеянности.

И таких в столичном регионе большинство: накопительный эффект от изобилия камер достигнут, водители уже не считают себя невидимыми. Аналогичный показатель фиксируется и в целом по России: по итогам 2025-го впервые за 15 лет число нарушений ПДД сократилось на 9%. Но есть регионы, где количество нарушений и, как следствие, число аварий, включая ЧП с фатальными последствиями, растет.

В общем по стране — падает, а в некоторых местах — растет. Почему? Эксперты сходятся во мнении: высокая доля устаревшего оборудования фото- и видеофиксации на дорогах. Если точнее — порядка 30% камер в России уже не соответствуют современным требованиям и не способны контролировать сложные и социально значимые нарушения, которые напрямую связаны с тяжестью последствий ДТП (использование телефона за рулем, непристегнутые ремни безопасности, непропуск пешехода).

—Ключевыми задачами, которые сегодня стоят и перед разработчиками-производителями комплексов, и перед всей отраслью в целом, является повышение точности и качества фиксации потенциальных нарушений, — рассказал директор департамента аналитики и безопасности дорожного движения «МВС Груп» Александр Домбровский. — В условиях, когда комплексы получают все больше функций, особенно важно совершенствовать алгоритмы распознавания конкретных нарушений и улучшать качество фото- и видеоматериалов, являющихся доказательной базой для инспекторов ГАИ...

Еще одной важной задачей Домбровский назвал снижение числа так называемых пропусков — случаев, когда нарушение совершается, но не фиксируется. По его оценке, этому препятствует, в том числе, высокая доля устаревшего оборудования на российских дорогах

Если подвести краткий итог, то можно со всей уверенностью сказать: камер станет больше, камеры станут точнее и метче. И нарушить ПДД с каждым днем будет все дороже и дороже. А водители? А они просто перестанут нарушать, сберегая наличные. Пример Москвы и Подмосковья — тому подтверждение.