Российских льготников освободят от уплаты утильсбора на импортные машины

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает освободить некоторые категории граждан от уплаты утилизационного сбора на автомобили. В частности, речь идет о ветеранах боевых действий, инвалидах I группы, многодетных семьях, а также о тех, кто воспитывает детей-инвалидов.

Документ опубликовали на сайте нижней палаты парламента 30 апреля. Авторы инициативы отмечают, что изменения в системе расчета утильсбора, введенные в прошлом году, привели к значительному удорожанию транспортных средств для личного пользования. И особую обеспокоенность, по их словам, вызывает рост финансовой нагрузки именно на социально защищаемые категории населения — ветеранов, многодетных, инвалидов I группы и семьи с детьми-инвалидами.

— Введение льгот для указанных категорий граждан позволит сохранить доступность для наиболее уязвимых категорий физических лиц, которым транспортные средства необходимы для полноценного передвижения, — сказано в пояснительной записке.

Для реализации предложенных мер планируется внести поправки сразу в два федеральных закона: «Об отходах производства и потребления» и «О ветеранах». В случае принятия законопроекта льготные категории граждан смогут ввозить автомобили для собственных нужд без дополнительных издержек в виде утильсбора.