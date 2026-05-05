В Госдуме призвали разрешить пользоваться машиной до вступления в наследство

Депутаты Госдумы из фракции «Новые люди» предложили разрешить россиянам временно передвигаться на автомобилях умерших родственников до окончания оформления наследства. Согласно законодательству, такая процедура занимает полгода.

Как сообщает ТАСС, авторы инициативы направили соответствующее письмо министру юстиции Константину Чуйченко. Парламентарии обратили внимание, что после кончины владельца его автомобиль фактически остается в семье, которая нередко нуждается в личном транспорте для повседневной жизни. Например, для поездок на работу, в больницу, школу или государственные учреждения. Это особенно актуально для жителей небольших населенных пунктов.

По мнению депутатов, целесообразно рассмотреть введение общего специального порядка. В случае одобрения он даст возможность спустя месяц со дня открытия наследства получать у нотариуса документ, позволяющий временно пользоваться автомобилем покойного. Кроме того, с машиной удастся совершать необходимые регистрационные действия. Например, ставить ее на учет или снимать с него.

Ожидается, что нововведения будут актуальны при отсутствии спора между наследниками и после проверки нотариусом нужных сведений. Однако продажа автомобиля исключена, подарить его тоже не получится.