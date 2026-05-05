В Госдуме призвали разрешить пользоваться машиной до вступления в наследство

Как сообщает ТАСС, авторы инициативы направили соответствующее письмо министру юстиции Константину Чуйченко. Парламентарии обратили внимание, что после кончины владельца его автомобиль фактически остается в семье, которая нередко нуждается в личном транспорте для повседневной жизни. Например, для поездок на работу, в больницу, школу или государственные учреждения. Это особенно актуально для жителей небольших населенных пунктов.
По мнению депутатов, целесообразно рассмотреть введение общего специального порядка. В случае одобрения он даст возможность спустя месяц со дня открытия наследства получать у нотариуса документ, позволяющий временно пользоваться автомобилем покойного. Кроме того, с машиной удастся совершать необходимые регистрационные действия. Например, ставить ее на учет или снимать с него.
Ожидается, что нововведения будут актуальны при отсутствии спора между наследниками и после проверки нотариусом нужных сведений. Однако продажа автомобиля исключена, подарить его тоже не получится.