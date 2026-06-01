Эксперты рассказали, как новые требования к системам безопасности повлияют на стоимость авто

В России в период до 2030 года планируют ввести обязательную установку на новые автомобили ряда систем активной и пассивной безопасности. В списке — ассистент удержания ТС в полосе, аварийное рулевое управление (ESF), защита от кибератак и автоматическая остановка при потере водителем контроля над машиной. Инициатива заложена в утвержденной Стратегии повышения безопасности дорожного движения. Дело, безусловно, хорошее, но как эта новация скажется на прайсах в автосалонах, выяснил портал «АвтоВзгляд».

В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» пояснили: точный рост цен на автомобили в результате предложенных мер повышения БДД пока оценить сложно — окончательные требования и перечень систем еще не утвердили. Однако установка электронных блоков и программного обеспечения неизбежно приведет к подорожанию транспортных средств. При этом существенной компенсации со стороны государства для производителей пока не предусмотрено, а значит автостроители наверняка переложат свои затраты на конечного покупателя.

Единые требования, скорее всего, распространят на все новые автомобили, проходящие сертификацию. Для малосерийных машин, спецтехники и спорткаров могут сделать исключения, но на текущем этапе обсуждения таких послаблений нет.

Новые требования планируют закрепить в Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Согласование поправок со странами ЕАЭС — процедура сложная, она может затянуться. Переходный период для производителей и импортеров, по прогнозам, составит от трех до пяти лет, чтобы они успели адаптировать производственные линии. Важный момент для тех, кто покупает машины с пробегом: обновленные требования затронут исключительно автомобили, выпущенные после вступления изменений в силу.

— Эксплуатация и перепродажа авто, не оснащенных этими системами, не запрещается — они продолжатиспользоваться на общих основаниях. Обратной силы закон не имеет, и владельцы автомобилей предыдущих поколений не обязаны дооснащать их дополнительной электроникой, — подчеркнули эксперты ГК «АвтоСпецЦентр».