В России ужесточат борьбу с фальшивыми водительскими «правами»

В Рунете планируют ввести внесудебную блокировку объявлений об изготовлении и продаже поддельных документов. В том числе речь идет о водительских удостоверениях и медсправках для автомобилистов.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий правительственный документ. Судя по его содержанию, реализацией нововведений займутся сразу несколько ведомств. В их список включены МВД, Минцифры, Роскомнадзор и Росздравнадзор. Они обязаны выполнить поставленную задачу в течение следующего года.

Аналогичные меры должны ударить по продажам липовых медицинских заключений, где обычно указывают наличие или отсутствие противопоказаний, несовместимых с управлением автомобилем. Такую информацию могут запрашивать как у состоявшихся водителей, так и у курсантов автошкол.

Кстати, в стране также призвали поставить на поток досудебные блокировки электронных предложений, чьи авторы якобы помогают решить проблемы с госуслугами. Мошенники обещают ускорить процесс получения «прав» за определенную плату, но на деле просто скрываются с чужими деньгами.

В качестве вишенки на торте предлагается пресечь тиражирование материалов, открыто демонстрирующих пренебрежение ПДД. Например, постов и роликов, в которых специально игнорируется общепринятая культура вождения.