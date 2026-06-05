В Госдуме призвали ГАИ проверять автомобили со знаком «Инвалид»

В Государственной Думе предложили ввести новые обязательства для гаишников. Суть в том, чтобы они начали тщательно проверять автомобили, на которых установлен знак, сообщающий об инвалидности водителя.

По мнению инициаторов, дорожная полиция должна быть более бдительной

Об этом в беседе с агентством ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Согласно его заявлению, прозвучавшему в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), нововведения нужны для борьбы с незаконным применением упомянутого знака.

Некоторые россияне покупают знак «Инвалид» и пользуются им нелегально, чтобы занимать парковочные места, предназначенные для автомобилистов с ограниченными возможностями. И это сходит им с рук, поскольку инспекторы ГИБДД сейчас не должны сверяться с соответствующим реестром, устанавливая законность использования знака на конкретной машине.

Поэтому г-н Нилов настаивает на законодательном расширении обязательств сотрудников Госавтоинспекции. Реализация инициативы позволит привлекать недобросовестных автомобилистов к ответственности сразу. О подобных проверках просят и сами инвалиды, которые часто не могут найти место на стоянке, добавил Нилов.