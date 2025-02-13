Ложный инвалид: обман вскрывается быстро, а штрафы за парковку разорят

Парковка в Москве дорожает, бесплатных уголков и подворотен в столице становится все меньше, так что парковочные расходы давно стала полноценной строкой в семейном бюджете. Естественно, многие автовладельцы пытаются экономить, находя, зачастую, предложения от которых сложно отказаться: мол, организуем, поспособствуем, и вам — приятно, и нам — прибыль. Однако чудес, как известно, не бывает и нарушение закона всегда приводит к неприятным последствиям. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Борьба за пересадку москвичей из личных автомобилей на общественный транспорт идет семимильными шагами: штрафы, платные дороги и «золотые» парковочные места вынуждают отказаться от собственной машины в угоду метро и троллейбусу. Нет парковки на работе — считай, обречен. Или надо искать обходные пути: кто-то согласится на перехватывающую парковку, другие найдут еще не «раскрашенный» уголок. А третьи попытаются обойти закон.

Парковаться по тарифу в Москве — разорительно. Да и дорогущие места в центре зачастую заняты, а вот инвалидные — почти всегда свободны. Машин, принадлежащих гражданам с ограниченными возможностями, в Первопрестольной куда меньше, чем парковок для них. А здоровый человек, оставивший здесь свое авто, будет наказан штрафом в 5000 рублей, а то и эвакуацией ТС. А оплата «услуг» по перемещению и штрафстоянки редко обходится дешевле 20 000 рублей. Так что ту лучше не занимать чужое место под солнцем.

Если, конечно, автомобиль не имеет права законно на нем встать. А чтобы такое право получить, автомобиль должен не только управляться инвалидом или перевозить инвалидов, но и быть занесенным в определенный реестр, попасть в который не так сложно: нужно лишь подать документы через портал «Госуслуги».

Фото globallookpress.com

Воспользоваться льготой могут инвалиды I и II группы, а также III группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Подав соответствующие документы и проверив внесение в реестр, можно даже наклейку не клеить — соблюдение условий всегда проверяется контролерами через базу. И этой лазейкой могут воспользоваться мошенники.

Дело в том, что далеко не каждый инвалид имеет свой личный транспорт, а вот парковка от города ему обеспечена в любом случае. «Хитрецы» находят таких людей, предлагают им небольшую сумму и подают заявление от их имени, внося нужный автомобиль в реестр. Уже за другую сумму, естественно, получая приличный навар.

Моральный фактор оставим за скобками, но существует ряд обстоятельств, однажды сыграют злую шутку с решившимися на мошенничество. А ведь это чистой воды оно. Во-первых, людям свойственно болеть, умирать, переезжать. Во-вторых, однажды нуждающийся в средствах инвалид, а таких, увы, большинство, осознает, что менять ТС можно регулярно, следовательно, получать мзду хоть ежемесячно.

Более того, сами «спекулянты» за него это так же будут делать — их тоже интересует количество сделок. Только вот «покупатель услуги» об этом, конечно, не узнает. Вернее, узнает, но «постфактум»: когда автомобиль обложат штрафами или заберут на штрафстоянку. Стоит оно того? Конечно, нет. Да и нервные клетки, увы, не восстанавливаются.