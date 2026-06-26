Минтранс объяснил, кто будет отвечать за ДТП с беспилотными машинами

Согласно отечественному законопроекту о беспилотных автомобилях, их владельцы обязаны возмещать вред потерпевшим в случае дорожной аварии. Но возможны варианты, когда подключат разработчиков, производителей, сервисные центры или операторов дистанционной поддержки.

Как сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на Минтранс, речь идет о принципиально новом подходе к распределению ответственности. Благодаря инициативе пострадавший не станет заложником сложных технических разбирательств и сможет рассчитывать на компенсацию.

В то же время, согласно базовой установке, вред потерпевшему должен возместить хозяин ВАТС (высокоавтоматизированного транспортного средства). Но документ определяет степень ответственности для всех участников цепочки.

Например, дефект «железа» или софта, спровоцировавший аварию, сулит неприятности их изготовителям. Но в случае поездок за пределами штатных возможностей беспилотного авто, стрелки переводятся на его хозяина. При некачественном обслуживании крайним будут считаться сервисмены. Наконец, за ошибки при дистанционном управлении или поддержке, предстоит расплачиваться оператором таких процессов.