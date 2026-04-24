Сам хочу: почему большинство автолюбителей не заинтересовано в беспилотных машинах

В публикации «Tesla не в счет: почему мировой автопром не хочет внедрять в свои машины автопилот» эксперт Егор Васильев объяснил, почему ведущие автопроизводители не заинтересованы в массовом внедрении в свои изделия полноценного автопилота. Однако у этой проблемы есть еще один немаловажный аспект, касающийся психологии автовладельца и пассажиров его машины, к которой и возвращается специалист.

Дело в том, что, «выгнав» человека с шоферского кресла, автопилот превратит его в простого пассажира. Для которого, как уже было сказано в предыдущем материале, неважны ключевые характеристики современных ТС, которые пока что еще двигают торговлю. Дизайн, динамика, управляемость, мощность двигателя — все это уходит на второй план.

Ведь пассажир нуждается в совершенно другом наборе потребительских качеств. Комфортное посадочное место, возможно со столиком, удобный и тихий салон с климат-контролем и, конечно, доступ к высокоскоростному интернету и мощной зарядке для гаджетов. Фактически, это описывает интерьер современного поезда метро. Хочется ли владеть таким транспортным средством на постоянной основе? Очевидно, что нет.

Ведь автопилот это не про приключения и поездки в интересные места. Это просто транспортная функция в условиях подготовленной инфраструктуры. В результате, вместо автомобиля мы получаем некий аналог общественного транспорта, каршеринга или авто по подписке, который целесообразно использовать только тогда, когда в нем нуждаешься. И уж точно, этим совсем не хочется владеть.

То есть из привычной современному автопроизводителю схемы исчезает конечный частный покупатель. Но и это не все. Поскольку привлекательность автономного автомобиля определяется исключительно его внутренним пространством с плюс-минус стандартными возможностями, то и потребителю неважно, какому именно бренду принадлежит конкретная модель. Вместе с потенциальным существенным падением спроса на авто мы получаем ситуацию, при которой избыток предложения приведет к банальной череде банкротств автопроизводителей.

А поскольку для автономного вождения не нужна сложная инженерия непосредственно платформы авто, мы можем столкнуться с тем, что останется только одна базовая платформа, которая с большим или меньшим успехом может по лицензии выпускаться для закрытия нужд конкретного рынка. Вся красота и разнообразие современного автомобильного рынка уйдет в прошлое.

Конечно, можно предположить, что автопилот не приведет к полной недоступности управления автомобилем. И человек, в зависимости от желания, может занять место место водителя. Но у такой схемы возникает непреодолимое противоречие с целями создания автопилота, поскольку он должен полностью исключить человека из процесса управления ТС, чтобы снизить до нуля количество аварий на дорогах.

При этом и сама идея внедрения подобных технологий активной безопасности негативно влияет на качество вождения. Человек, находящийся под постоянным контролем умных электронных ассистентов, стремительно утрачивает навыки правильного управления машиной. Кроме того, автопилоты требуют больших инфраструктурных вложений в дорожную сеть.

И здесь ситуация довольно сильно похожа на проблемы с электротранспортом. Идея хорошая, но реализация требует очень больших затрат. Любопытно и то, что человечество уже довольно давно пользуется технологиями автономного вождения, даже не догадываясь об этом.

Для пассажира любое такси или любой автобус по сути являются автономными ТС, где роль компьютера отведена специально подготовленному человеку. И ничего, как-то все это работает. Кстати, не стоит забывать и еще об одной очень важной вещи. Современные системы автономного вождения критически зависимы от надежного функционирования каналов передачи данных. А с этим в наше турбулентное время постоянно возникают проблемы.

Так что на данный момент сложилась довольно странная ситуация. Абсолютное большинство автопроизводителей, обладающих технологиями автономного вождения, старательно маскируют их под продвинутых ассистентов активной безопасности, по-прежнему отдавая приоритет в управлении автомобилем водителю.

Ну а сторонние разработчики подобных систем постоянно рассказывают о своих успехах и достижениях, но не имеют возможности применять свои прорывные технологии в реальных массовых моделях машин. Ведь к производству автомобилей их никто не допускает.