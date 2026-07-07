Пока не наказывают: как очередь на АЗС превращается в нарушение ПДД и штраф

Перебои с поставками топлива доставляют отечественным автовладельцам не только неприятности, связанные с потерей времени в длиннющих очередях на АЗС и подорожавшим бензином. Есть и дополнительные риски в виде штрафа на великое стояние «на водопой». Портал «Автовзгляд» разобрал ПДД, согласно которым автовладелец, стоящий в очереди на бензоколонку, может быть наказан рублем.

У любой АЗС есть «своя» территории, где собираются автомобили в ожидании своей очереди к заправочному пистолету. Остановка тут безопасна с точки зрения аварийности и нарушения ПДД. Однако текущая ситуация увеличивает автоколонну «охотников за топливом» сильно за пределы территории заправки. Автовладельцы, перед въездом на АЗС, вынуждены стоять вдоль дороги.

А иногда даже вставать на длительную стоянку, если заправочная станция закрыта на прием топлива. И вот это стояние на проезжей части перед въездом на колонку и превращается в нарушение Правил дорожного движения, поскольку практически во всех населенных пунктах страны стоянка и остановка вне парковочной разметки запрещена.

В этом случае есть реальная возможность получить штраф за несоблюдение знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена». В Москве и Санкт-Петербурге он составляет 4500 рублей. В регионах — 2500. Следующей ловушкой может стать так называемый парковочный карман.

Фото avtovzglyad.ru

Если при заеде на АЗС придется в него заехать, то в Москве пребывание на нем более 5 минут без оплаты влетит автовладельцу в 5000 рублей. Конечно, если парковка контролируется пешим «парковочным патрулем», он вряд ли стане фиксировать остановку. Но если территория подконтрольна камерам фиксации, то бессердечному электронному оку все равно — за топливом вы стоите или пошли в магазин.

Аналогичная ситуация и на шоссе. На скоростных магистралях остановка запрещена вообще, кроме специально отведенных участков с соответствующими знаками. А стоянка в очереди не всегда совпадает с ними. Поэтому тут единственный выход — имитировать поломку: включить аварийку и выставить знак аварийной остановки.

Но учитывайте, что вне населенного пунктах — это 30 метров, а в населенном пункте — 15 метров. Ясно, что последующие примыкающие к очереди такой дистанции рады не буду. Однако в случае ДТП отсутствие необходимых атрибутов остановки сделает виновником крайнего в очереди.

Фото avtovzglyad.ru

При этом, как рассказал порталу «АвтоВзгляд» сотрудник ГИБДД, контролирующий ситуацию у одной из столичных бензоколонок, очередь на АЗС, «выползающая» за ее территорию на дорогу общего пользования, не оправдывает нарушения водителем ПДД.

И вряд ли он сможет опротестовать соответствующее «письмо счастья», если оно пришло на основании «показаний» камер ГИБДД, необходимостью совершить вынужденную остановку по техническим причинам.

Однако, по словам собеседника портала «АвтоВзгляд», сейчас пока еще действует негласное распоряжение властей и для гаишников, и для инспекторов того же столичного МАДИ учитывать сложившуюся ситуацию и не составлять штрафные протоколы. Но, как он утверждает, это ненадолго.