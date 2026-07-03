Что происходит с бензином в Москве и Подмосковье: ситуация на АЗС сейчас и прогноз на июль-2026

Пятница, середина дня, впереди — первые июльские выходные. МКАД между Волоколамским и Варшавским шоссе выглядит непривычно. Нет, дело не в плотности потока — машин по-прежнему много. Напряженную атмосферу создают съезды к АЗС с «хвостами» из автомобилей, занимающими одну из полос кольцевой магистрали на сотни метров. Водители глушат моторы, выходят из машин, нервно курят. Кто-то лихорадочно листает чаты в мессенджерах в поисках координат других работающей заправок. Доберутся ли москвичи до дач в этот уикенд или поставят машины на прикол уже завтра, выяснил портал «АвтоВзгляд», «проинспектировав» автозаправочные станции и на столичной кольцевой, и на одном из самых загруженных шоссе М2 «Крым».

На табло сетевой заправочной станции «Лукойл» горят заветные цифры (и бензин марки АИ-95 в наличии, и цена приемлемая), но очередь здесь на глаз — не меньше сорока-пятидесяти машин. Рядом, на заправке Shell, флажки на пистолетах опущены. Сотрудник в форменной жилетке устало объясняет очередному водителю: «Только дизель. Бензина нет и когда будет — не знаем». Практически все точки «Газпромнефти» в этом районе закрыты, за исключением одной у поворота на Варшавку, но и там нет ни 92-го, ни фирменного G-Drive. Такая картина сегодня определяет настроение всего столичного региона.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С БЕНЗИНОМ ПРЯМО СЕЙЧАС

Если отбросить эмоции, то на вопрос «что происходит» можно дать сухой, но емкий ответ. Российский топливный рынок переживает острейший период турбулентности, вызванный физическим сокращением предложения на фоне повреждения ряда крупных нефтеперерабатывающих заводов.

Ситуация усугубляется паническим спросом, который, по оценке вице-премьера Александра Новака, взвинтил потребление на 20-30 процентов. В результате мы наблюдаем не классический дефицит топлива в масштабах страны, а жесткий логистический и ценовой бензиновый кризис, особенно «концентрированный» в московском регионе.

Система, десятилетиями работавшая как часы, дала сбой. Гарантированно и привычно заправиться бензином «до полного бака» на привычной АЗС по привычной цене становится задачей, требующей времени, нервов и определенной доли везения.

Фото avtovzglyad.ru

СИТУАЦИЯ С БЕНЗИНОМ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Столица и область, связанные единой транспортной системой, сегодня живут в разной топливной реальности, хотя грань между ними стремительно стирается. Если в пределах МКАД еще можно найти топливо, то по мере удаления от центра поиски бензина — особенно АИ-95 — превращаются в квест с непредсказуемым финалом.

Так, корреспонденту портала «АвтоВзгляд», отправившемуся из столичного района Митино в Серпухов, в московском «спальном» районе пополнить запас топлива в баке не удалось. На излюбленной АЗС «Лукойл» бензина не оказалось совсем, хотя солярка предлагалась в избытке. На независимой заправке неподалеку давали только 92-й, но его цена перевалила за сто рублей за литр.

А выехав на Симферопольское шоссе (федеральная трасса М2 «Крым»), контраст и вовсе становится разительным. Картина, развернувшаяся на этой магистрали, выглядит как лоскутное одеяло из работающих и закрытых станций:

· Первая после съезда с МКАД независимая АЗС торгует только АИ-98 по 140 рублей.

· Стоящие за ней по маршруту следования заправки «Татнефть» и Teboil закрыты.

· Расположившийся далее «Лукойл» работает, предлагая весь ассортимент, но через огромную очередь с ценником на АИ-95 в 71 рубль.

· На «Газпромнефти» — пустота и лишь дизельный пистолет.

· Внезапно порадовала «Нефтьмагистраль» наличием всех марок топлива и относительно небольшой очередью.

Эта чересполосица «то пусто, то густо» тянется как минимум до съезда на Серпухов. На подъезде к одному из сетевых комплексов «Газпромнефти» очередь не наблюдалась, но радость была преждевременной: станция не работала, так как шел слив только что подъехавших бензовозов. Эта непредсказуемость лучше всего характеризует текущее положение дел в Подмосковье.

Фото avtovzglyad.ru

На другой ключевой артерии, федеральной трассе М4 «Дон», обстановка аналогичная. Водители сообщают в соцсетях, что стабильно заправиться можно лишь на крупных сетевых АЗС, но и там выстраиваются километровые очереди. А вот M11 «Нева» до Твери может похвастать наличием бензина практически на всем протяжении с минимальным числом страждущих у колонок. Чего, увы, не скажешь о самом «городе Круга» — там водители за топливо чуть ли не дерутся...

Губернатор Московской области Андрей Воробьев признает наличие очередей, но называет ситуацию «контролируемой». Однако с момента его заявления в конце июня до сегодняшнего дня принципиальных изменений к лучшему водители не увидели. Проблема дефицита 95-го бензина стоит наиболее остро, так как это самая востребованная марка. 92-й встречается чаще, как и дизельное топливо, но последнее тоже дорожает ударными темпами.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЦЕНАМИ НА БЕНЗИН: ОТ БИРЖЫ ДО РОЗНИЦЫ

Ценовая динамика последних недель пугает даже видавших виды экспертов. Первый день июля 2026 года стал исторической вехой: частные АЗС впервые официально(!) начали продавать бензин по цене выше 100 рублей за литр. На некоторых независимых заправках Подмосковья ценники достигли 120, а где-то и 140 рублей.

Чтобы оценить масштаб роста цен, достаточно взглянуть на официальные цифры Росстата, полученные в результате мониторинга более чем 1800 АЗС в 280 городах страны. Динамика средних розничных цен с 23 по 29 июня:

Фото портала "АвтоВзгляд"

Статистика неумолима: общая средняя стоимость литра бензина марки АИ-95 по стране выросла с 71,20 до 74,38 рубля. Но есть и хорошие новости: хотя недельная прибавка в 1,18 рубля и велика, но почти вдвое ниже скачка предыдущей недели, когда горючее подорожало сразу на 2,09 рубля. Замедление темпов можно считать первым робким сигналом стабилизации, но реальность на местах гораздо суровее усредненных цифр.

Фото avtovzglyad.ru

Разница между сетевыми и независимыми АЗС, как мы уже сказали, колоссальна. Крупные вертикально-интегрированные компании, придерживающиеся негласной договоренности с регуляторами, держат цены на 95-й в районе 70-73 рублей, на 92-й — 63-66 рублей. Независимые же продавцы, закупающие топливо на бирже или по импорту, выкатывают прайсы, повторим еще раз, в 115-140 рублей.

Да и биржевые котировки продолжают подогревать розницу. По данным торгов на Петербургской бирже в четверг, 2 июля, динамика ключевых нефтепродуктов выглядит следующим образом:

· Стоимость 92-го бензина выросла на 0,26% — до 70 992 рублей за тонну.

· Премиальный 95-й подорожал символически — до 76 055 рублей.

· Дизельное топливо совершило скачок сразу на 1,1% — до 74 922 рублей за тонну.

АНАЛИЗ ПРИЧИН ТОПЛИВНОГО КРИЗИСА

Первопричина текущего топливного кризиса носит инфраструктурный характер и сконцентрирована вокруг нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), по которым бандеровцы наносят удар за ударом. В том числе и по ключевому для столичной агломерации НПЗ в Капотне. Предприятие выведено из строя и не отгружает продукцию.

По данным источников в отрасли, ремонтные работы могут затянуться на 2-3 месяца, и даже после их завершения завод не сможет выйти на прежнюю мощность из-за безвозвратного повреждения одной из ключевых крекинговых колонн. Это означает, что даже в среднесрочной перспективе столица недосчитается значительных объемов бензина. Их могли бы заместить поставки с Рязанского и Ярославского НПЗ, но они сами пострадали и работают с ограничениями.

Фото avtovzglyad.ru

На этот физический дефицит наложился комплекс факторов, многократно усиливших ажиотаж:

· Панический спрос, или так называемый эффект гречки. Водители, опасаясь роста цен, бросились заливать полные баки и запасаться топливом в канистры.

· Сезонный пик потребления. Лето — разгар отпусков, автомобильных поездок, работы аграриев и грузоперевозчиков.

· Логистическая перестройка. Вице-премьер Александр Новак заявил, что «балансировка рынка потребует какое-то время» из-за перекраивания маршрутов поставок.

НОВЫЕ СХЕМЫ ПРОДАЖИ БЕНЗИНА: ЛИМИТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

В итоге всех этих пертурбаций власти просто вынуждены вводить на АЗС новые правила продаж топлива, главная из которых — жесткие лимиты на отпуск бензина. О привычной для большинства автовладельцев схеме покупки горючего «до полного бака» пока приходится забыть.

Впрочем, ваш корреспондент, предпочитающий заправляться на АЗС «Роснефть», лимиты отпуска этой компании не расстраивают: аж 50 литров в одни руки. Жаль только, что именно в руки, не в канистры. Ведь искать работающие «Зерна» на пустом баке — так себе история. Так что приходится вставать в очередь при полупустом. Раздражающая история, к которой, увы, придется, по всей видимости, привыкать.

Список же наиболее распространенных сегодня ограничений на сетевых и независимых АЗС выглядит так:

· Лимит отпуска в одни руки: от 20 до 50 литров в зависимости от станции.

· Запрет на продажу топлива в канистры и иную тару.

· Обслуживание только по топливным картам или картам лояльности компании.

· Режим работы исключительно для корпоративных клиентов.

· Динамическое ценообразование, при котором цена на стеле может отличаться от фактической на кассе.

На этом фоне появились тревожные сообщения из регионов. В Иркутской области, по данным телеграм-каналов, у одной из АЗС как-то скопилось около 250 автомобилей, после чего губернатор Игорь Кобзев срочно вылетел в Москву на встречу с Александром Новаком для обсуждения критической ситуации. Это наглядно показывает, что «новые схемы продажи» — не маркетинговый ход, а мера вынужденного распределения ограниченного ресурса.

Фото avtovzglyad.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пытается реагировать. Ведомство потребовало от сетей «Трасса» и «Нефтьмагистраль» обосновать резкий рост цен, после чего большинство их заправок не работает по сей день. Однако в условиях, когда независимым продавцам приходится закупать топливо по высоким биржевым или импортным ценам, антимонопольное регулирование розницы имеет свои пределы.

Правительство РФ готовит план стабилизации рынка. В частности, одной из экстренных мер стало разрешение НПЗ на временный выпуск нефтепродуктов с характеристиками, несколько отклоняющимися от действующего технического регламента. На сколько отклоняющимися — ясности пока нет, что очень беспокоит автовладельцев. Ведь низкокачественный бензин не страшен только «Жигулям», а современным турбомоторам может вынести смертельный приговор.

ЧТО ДЕЛАТЬ ВОДИТЕЛЮ В УСЛОВИЯХ ТОПЛИВНОГО КРИЗИСА

Алгоритм действий для автомобилиста в сложившихся условиях требует гибкости, информированности и разумного планирования.

Первое и главное правило: отправляясь за город, заправляйтесь в пределах Москвы или ближайшего Подмосковья. Пусть и с очередью, но найти топливо в столице все же не проблема. А вот по мере удаления от МКАД, как показал наш рейд, количество работающих АЗС прогрессивно сокращается. Хотя и в Подмосковье «обсохнуть» вряд ли получится: бензин есть и тут.

Второй совет — используйте цифровые инструменты мониторинга. Водительские чаты в мессенджерах, специализированные приложения и карты с пользовательскими отметками о наличии топлива становятся незаменимым источником оперативной информации. Перед выездом стоит потратить 5-10 минут на изучение обстановки по маршруту, чтобы не оказаться перед закрытыми воротами с пустым баком.

Третий практический момент касается психологии потребления. Эксперты и представители властей призывают не поддаваться панике и не заправляться впрок сверх необходимого.

Фото avtovzglyad.ru

Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном стабилизации топливного рынка, озвучил конкретный пакет мер, призванный сбить ажиотаж:

· Загрузка действующих НПЗ по максимуму и перенос плановых ремонтов на более поздний срок.

· Введение полного запрета на экспорт бензина и авиакеросина.

· Перенаправление части топливного госрезерва на потребительский рынок без значимого ущерба для стратегических запасов.

Сам факт таких оперативных решений должен постепенно успокоить рынок.

А для тех, кто рассматривает долгосрочные стратегии экономии, актуален вопрос перевода автомобиля на газ. Стоимость пропан-бутана сейчас находится в районе 37-38 рублей, что примерно вдвое дешевле 92-го. Однако здесь нужно тщательно считать экономику процесса.

Качественная установка ГБО четвертого поколения обойдется в 60-80 тысяч рублей с учетом оформления. При расходе бензина 9 литров на 100 км и разнице в цене система окупится примерно через 28-30 тысяч километров, что составляет 2,5-3 года среднего пробега. Для двигателей с непосредственным впрыском ценник установки оборудования стартует от 120 тысяч рублей, а срок окупаемости вырастает.

Однако и затягивать с решением не стоит: число желающих «перейти на газ» растет. Так, мастер-приемщик специализированного центра «GasPower» в беседе с корреспондентом портала «АвтоВзгляд» уже фиксирует повышенный спрос на услугу, что неизбежно потянет за собой и рост цен на комплектующие.

ЧТО БУДЕТ С БЕНЗИНОМ ДАЛЬШЕ

Экспертное сообщество и участники рынка сходятся в одном: легкой и быстрой нормализации ситуации ждать не стоит, но и катастрофы не будет. Рынок штормит, но он не рухнул и — не рухнет.

Фото avtovzglyad.ru

Александр Новак назвал причины происходящего «скорее искусственными, нежели системными». Этот тезис можно интерпретировать двояко. С одной стороны, он подтверждает, что физически нефти и даже мощностей по ее переработке в стране достаточно. С другой — проблема как раз в том, что система связей между заводами, биржей, оптом и розницей оказалась надломлена и требует перенастройки.

Трейдеры указывают на новый мощный фактор давления — импорт бензина из Белоруссии и даже Индии. Но если с дальним нашим партнером пока не все ясно, то бензин марки АИ-92 белорусского производства за неделю вырос в цене на 6% - до 127 000 рублей за тонну, а с начала мая — в 1,8 раза.

Тем не менее, белорусские НПЗ могут частично закрыть дефицит в московском регионе. Однако, во-первых, их приоритетом остается собственный рынок, а во-вторых, логистическое плечо делает это топливо существенно дороже (что уж говорить о потенциальном индусском). Как следствие, средний ценник в рознице будет неизбежно расти, подтягиваясь к уровням, диктуемым дорогим импортом.

Прогноз на июль-2026 (а на более долгий срок «гадать» пока никто не берется), основанный на опросе экспертов и текущих вводных, сводится к следующим тезисам:

· Сетевые гиганты продолжат сдерживать цены в рамках негласных договоренностей с властями, но дефицит в их резервуарах будет сохраняться.

· Независимый сектор станет главным индикатором реальной стоимости топлива, и ценники в 100-140 рублей за литр могут стать для него новой, пусть и временной, нормой.

· Запрет на экспорт бензина и запланированный выпуск топлива с послаблениями по техрегламенту через месяц должны расширить предложение и охладить биржевые котировки.

· К концу месяца темпы роста цен могут замедлиться, а пиковые значения начнут корректироваться вниз.

А в Госдуме уже раздаются голоса, призывающие граждан «привыкать к ограничениям на топливо». Похоже, что водителям в 2026 году действительно предстоит адаптироваться к новой норме, в которой планирование маршрута начинается не с пункта назначения, а с поиска работающей АЗС с адекватным ценником. Российский топливный рынок вошел в зону высокой турбулентности. И сколько продлится этот шторм, сегодня не возьмется предсказать ни один эксперт.