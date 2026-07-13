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В России призвали переложить оплату принудительной эвакуации машин на регионы

Но сопутствующий штраф оставят водителям

В нашей стране предложили освободить автомобилистов от оплаты принудительной эвакуации машин. Согласно новоиспеченному законопроекту, перемещение транспорта должны оплачивать власти регионов.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В России призвали переложить оплату принудительной эвакуации машин на регионы

Соответствующий документ разработала группа депутатов Госдумы при участии главы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Согласно публикации в его официальном телеграм-канале, инициатива уже поступила на отзыв в правительство.

Действующие правила эвакуации автомобилей за несоблюдение правил парковки нарушают принцип соразмерности наказания совершенному правонарушению, отмечено в пояснительной записке. Причем за перемещение машины и ее хранение с владельца берут деньги даже, если состав административного правонарушения отсутствует, а производство по делу прекращено, добавили авторы инициативы.

Парламентарии предлагают ограничиться наказанием для водителей только в виде штрафа. На сегодняшний день он составляет от 500 до 3000 рублей, если игнорируются правила остановки и стоянки. Доставка авто на штрафстоянку обычно обходится в 5000 тыс. «целковых».

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