На чужой беде: сколько получает сегодня водитель эвакуатора в России

Ценники в магазинах, квитанции на оплату услуг ЖКХ, а также все остальные вполне будничные траты, даже без учета стоматолога, навевают мысли о необходимости сменить сферу деятельности. Рынок труда тоже мотивирует оглядеться: предложение доминирует над спросом. Сколько сегодня платят курьерам — знают все, но что и почем в других специальностях, куда можно пойти работать без опыта, но с желанием трудиться? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Традиционные устои трудоустройства, в рамках которых офисный клерк получал заметно больше, чем сотрудник куда более трудозатратных специальностей, канули в Лету: одна из самых высокооплачиваемых профессий прямо сейчас — сварщик.

Про доставщиков, что дни напролет колесят по округе на электробайках, уже сказано немало, а в новогодние каникулы их доход и вовсе «переплевывает» зарплаты иных топ-менеджеров. Аналогично — таксисты, которые при должной сноровке и желании умудряются очень хорошо «привозить». Но какие еще есть варианты на многогранном рынке труда?

Интересный вариант для автомобилистов, обладающих заветной категорией «С» в водительском удостоверении — водить эвакуатора. Нет, про «зеленых крокодилов» речь не идет, наступать на шею совести не придется: сколько получает тот самый эвакуаторщик, что приезжает на выезд, дабы помочь и до сервиса в целости и сохранности довести движимое имущество, ставшее внезапно «недвижимостью»?

Самым интересным в этой сфере выглядит предложения для водителей манипуляторов: не просто платформы с лебедкой, а грузовиков, оборудованных краном. Такой сможет поднять и перевезти машину с заклинившими колесами, сильно поврежденную или неудачно остановившуюся. Более того, манипулятор вызывают не только ради автомобиля: им же можно возить различные тяжелые грузы, строительные материалы и множество других, сложных в погрузке и транспортировки грузов.

Фото Shatokhina Natalia/globallookpress.com

Тарифы на такую профессию — от 150 000 рублей, но есть предложения и за двести пятьдесят тысяч: доход напрямую зависит от опыта и количества рабочих часов. Кстати, многие работодатели в своих объявлениях выделяют достаточно ограниченный рабочий ареал: проезжать сотни километров в день не придется.

Из обязательных требований — аккуратность, вдумчивые отношения с алкоголем, высокий безаварийный и минимальный водительский стаж в 3 года, а также водительское удостоверение с открытой категорией «С». Грузовики, на которых предстоит работать, относительно свежие, рухляди и откровенного старья никто не предлагает, поскольку водитель сегодня — существо ранимое, хрупкое и востребованное, в праве выбирать орудия производства.

Кстати сказать, обучение на категорию «С» даже в Москве стоит по нынешним временам не так, чтобы дорого — от 35 000 рублей. Согласитесь, интересный вариант для начала новой страницы в жизни.