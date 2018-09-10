ТОП-10 самых угоняемых автомобилей в России

Маркетинговое агентство Russian Automotive Market Research опубликовало результаты очередного исследования — аналитики назвали ТОП-10 самых угоняемых легковых автомобилей по итогам первой половины 2018 года. Пять из десяти моделей, оказавшихся в рейтинге, являются продукцией АВТОВАЗа, однако лидирующая позиция досталась все же Hyundai Solaris.

Так, за первые шесть месяцев текущего года своих «Солярисов» лишись порядка 600 человек. Второе место в списке досталось двоюродному брату самой бюджетной модели Hyundai — седану KIA Rio. За полгода похитители увезли 450 таких машин. Замыкает тройку наиболее привлекательных авто для угонщиков LADA 2107 — 400 единиц.

На четвертой строчке оказалась Toyota Camry: от своих хозяев в неизвестном направлении уехали 390 машин. Следом за популярным японским седаном идут две «Лады» — 2109 и 2106. В январе-июне грабители забрали 310 вазовских «девяток» и 300 «шестерок» соответственно. Седьмое место у Ford Focus (250 шт.), восьмое — у LADA 2114 (210 шт.). На девятом месте обосновался KIA Sportage (200 шт.), а замыкает ТОП-10 LADA 2110 (190 шт.).