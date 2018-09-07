Чем опасна ржавчина на тормозных дисках

Чаще всего автовладельцев интересует состояние тормозных колодок. Они в тормозной системе изнашиваются быстрее всего, и потому с достаточно высокой периодичностью требуют к себе внимания. А как же тормозной диск? Железяка и железяка — что ему сделается, думают многие автомобилисты. На самом же деле он — тоже расходная деталь, которую со временем приходится менять, как и тормозную колодку. Но речь в данной заметке не об этом, а о том, что происходит с тормозным диском, когда он ржавеет.

Первозданной чистотой голого металла узел может похвастать лишь в одном случае — когда машина постоянно эксплуатируется и тормозные механизмы работают регулярно. В таком режиме ржавчина просто не успевает образовывать слой заметной толщины потому, что прижимающиеся к диску во время торможения колодки постоянно стачивают молекулы металла с его поверхности. Но стоит машине постоять на приколе хотя бы несколько дней, как металлический блеск диска начинает скрываться под ржавым налетом. И чем дольше авто неподвижно, тем внушительнее слой окислившегося железа.

Кое-кто считает, что ржавчина на диске — ерунда. Достаточно, мол, пару раз затормозить вначале поездки и от ржавчины останутся лишь воспоминания. В первом приближении с этим можно согласиться. Но почти как и в любой проблеме тут тоже есть свои нюансы.