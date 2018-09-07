Чем опасна ржавчина на тормозных дисках

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Тормоза — настолько важная с точки зрения безопасности система, что не только явные неприятности, но даже намек на проблему нельзя «пропускать мимо ушей». Насколько влияет на надежность и эффективность торможения ржавчина на тормозных дисках, насколько она опасна, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Чаще всего автовладельцев интересует состояние тормозных колодок. Они в тормозной системе изнашиваются быстрее всего, и потому с достаточно высокой периодичностью требуют к себе внимания. А как же тормозной диск? Железяка и железяка — что ему сделается, думают многие автомобилисты. На самом же деле он — тоже расходная деталь, которую со временем приходится менять, как и тормозную колодку. Но речь в данной заметке не об этом, а о том, что происходит с тормозным диском, когда он ржавеет.

Первозданной чистотой голого металла узел может похвастать лишь в одном случае — когда машина постоянно эксплуатируется и тормозные механизмы работают регулярно. В таком режиме ржавчина просто не успевает образовывать слой заметной толщины потому, что прижимающиеся к диску во время торможения колодки постоянно стачивают молекулы металла с его поверхности. Но стоит машине постоять на приколе хотя бы несколько дней, как металлический блеск диска начинает скрываться под ржавым налетом. И чем дольше авто неподвижно, тем внушительнее слой окислившегося железа.

Кое-кто считает, что ржавчина на диске — ерунда. Достаточно, мол, пару раз затормозить вначале поездки и от ржавчины останутся лишь воспоминания. В первом приближении с этим можно согласиться. Но почти как и в любой проблеме тут тоже есть свои нюансы.

Ржавчина при первых торможениях никуда не испаряется, ее частички в процессе «естественной очистки» диска оказываются между ним и тормозной колодкой. Состав фрикционной накладки последней рассчитывается так, чтобы оптимально взаимодействовать с гладкой поверхностью чугуна, из которого делают все тормозные диски. А крошки ржавчины, оказавшиеся между колодкой и диском, выступают как чужеродный абразивный материал.

Его присутствие между трущимися поверхностями диска и колодки ведет к тому, что и он, и она изнашиваются с увеличенной интенсивностью. А в случае, когда машина стояла долго и слой ржавчины на поверхности диска нарос изрядный, частички этого оксида могут даже заклинивать между колодкой и диском. В этом случае износ (особенно колодки) становится исключительно неравномерным. Это может потом «аукнуться» непонятными биениями при торможении, когда диски полностью избавятся от ржавчины.

В особо запущенных случаях, когда машина стоит без движения под открытым небом совсем долго, ржавчина может так «поесть» диски, что на их поверхности появятся впадины внушительной глубины и площади. Из-за них потом при торможении, когда колодка прижимается к диску, от узла будет идти такая мощная вибрация, что станет страшно за сохранность подвески. И чтобы избавиться от проблемы, придется либо протачивать диски, либо покупать новые.

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7 сентября 2018
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