Почему растет число ДТП в новогодние праздники

Так, всплеск дорожных происшествий приходится на конец декабря, да и то исключительно в мегаполисах, что, впрочем, вполне объяснимо. Это связано с транспортными коллапсами в столице и других крупных городах, вызванных массовым шоппингом россиян и «поздравительной» активностью как физических, так и юридических лиц.

Любопытно при этом, что в предновогодние и новогодние дни автомобили чуть реже получают повреждения от попадания различных инородных предметов и противоправных действий третьих лиц. А вот частота угонов — опять же вопреки расхожему мнению, что в это время отдыхают и злоумышленники — от праздников не зависит: показатель в «новогодние» и обычные периоды практически не отличается.

Впрочем, ряд других — не страховых — исследований утверждают обратное: и число ДТП, и количество угонов в указанный период снижается. Так, по данным ГИБДД за первые десять дней 2019-го года, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го в большинстве российских регионов отмечено снижение показателей аварийности. Страховщики же утверждают обратное только для стимуляции граждан заключать новые договоры КАСКО.