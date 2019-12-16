Почему растет число ДТП в новогодние праздники

Фото readovka.ru
Вопреки расхожему мнению, что в новогодние каникулы резко падает число ДТП, страховщики утверждают обратное. Так, по их мнению, доля ДТП в общем числе страховых случаев возрастает до 71% по данным за период 2018—2019 гг.) по сравнению с тем же показателем в другие дни года (62%). Правда, как уточнил портал «АвтоВзгляд», не все дни долгих зимних праздников одинаково аварийно опасны.

Так, всплеск дорожных происшествий приходится на конец декабря, да и то исключительно в мегаполисах, что, впрочем, вполне объяснимо. Это связано с транспортными коллапсами в столице и других крупных городах, вызванных массовым шоппингом россиян и «поздравительной» активностью как физических, так и юридических лиц.

Любопытно при этом, что в предновогодние и новогодние дни автомобили чуть реже получают повреждения от попадания различных инородных предметов и противоправных действий третьих лиц. А вот частота угонов — опять же вопреки расхожему мнению, что в это время отдыхают и злоумышленники — от праздников не зависит: показатель в «новогодние» и обычные периоды практически не отличается.

Впрочем, ряд других — не страховых — исследований утверждают обратное: и число ДТП, и количество угонов в указанный период снижается. Так, по данным ГИБДД за первые десять дней 2019-го года, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го в большинстве российских регионов отмечено снижение показателей аварийности. Страховщики же утверждают обратное только для стимуляции граждан заключать новые договоры КАСКО.

страхование, КАСКО, полис страхования, авария, ДТП, угон, угоны, защита от угона, ГИБДД
16 декабря 2019
712