Хакеры узнали VIN-коды машин, номера ПТС, СТС и телефонов 1 млн. автовладельцев

На одной из интернет-площадок оказались выставлены на продажу личные данные примерно 1 млн. владельцев машин из Москвы и Подмосковья.

Неизвестный опубликовал скриншот файла с таблицей, в графах которой, помимо марки, модели, года выпуска и госномера машины, присутствуют ее VIN-код, серия и номер свидетельства о регистрации, ПТС, а также фамилия, имя, отчество и номер телефона ее владельца.

Анонимный продавец готов слить эту информацию любому желающему за $1500. Помимо автоугонщиков, подобные сведения могут пригодиться еще и злоумышленникам, использующим приемы социальной инженерии для телефонного мошенничества, сообщает «Коммерсант».

По данным портала «АвтоВзгляд», выставленный на продажу массив данных не похож на полицейский. По мнению ряда экспертов, он был похищен у какой-то страховой компании.