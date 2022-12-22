Ликсутов назвал точное количество камер ГИБДД в Москве

В Москве сейчас работают 3800 дорожных камер ГИБДД. И пока увеличивать их количество транспортные чиновники мэрии не планируют.

— Как только мы видим, что камера выполнила свою задачу, водители контролируют свой скоростной режим, мы не покупаем новую, а перевешиваем камеру на новое место или новую выделенную полосу, — заявил Ликсутов.

По его словам, за 2021–2022 годы в столице поменяли таким образом место дислокации 900 камер ГИБДД. Кроме того, с их помощью московская полиция смогла снизить количество угонов автотранспорта с 8700 авто за 2015 год до 1200 в текущем, сообщил «Коммерсант».

Напомним, что Москва находится на втором месте после Татарстана по количеству гаишных камер. Правда, 4700 «татарских» камер разбросаны по всей площади республики, а 3800 «московских» сконцентрированы в границах мегаполиса. Заметим, что с учетом 2700 подмосковных комплексов автоматической фиксации, именно столичный регион уверено лидирует в России по их суммарному количеству: около 6500 рубежей контроля в Москве и области.